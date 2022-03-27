. Alişan'ın eşi Buse Varol 3. bebeğine hamile mi? Boşanmanın kıyısından dönmüşlerdi sosyal medyada yorum yağdı
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Beyaz Gazete
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Alişan'ın eşi Buse Varol 3. bebeğine hamile mi? Boşanmanın kıyısından dönmüşlerdi sosyal medyada yorum yağdı

Alişan'ın eşi Buse Varol'un 3. bebeğine hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Boşanmanın kıyısından dönen Alişan ile Buse Varol çiftine sosyal medyada 'tebrik' mesajları yağdı. Her fırsatta çocukları çok sevdiğini dile getiren ünlü türkücü Alişan ve eşi Buse Varol, Mayıs 2018 tarihinde evlendi ve çift ve 4 yıllık evliliklerini Burak ve Eliz adında iki evlat ile taçlandırdı. Doğum gününü kutlayan ve eşi Alişan'la arasındaki sorunu çözen Buse, son paylaşımında "Sahnede karısını hiç unutmaz" notuyla dikkat çekti. Ardından gündeme gelen hamilelik iddiası ise magazin gündeminin ilk sıralarında yerini aldı.

Ekleme: 27.03.2022 - 16:37 Güncelleme: 27.03.2022 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Alişan'ın eşi Buse Varol'un 3. bebeğine hamile iddiası gündeme bomba gibi düştü. Boşanmanın kıyısından dönmüşlerdi sosyal medyada yorum yağdı

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, zor günler geçirdi. Kardeşinin çocuklarına bakan ve onlara babalık yapmaya başlayan Alişan'ın en büyük destekçisi ise eşi Buse Varol oldu. Ancak ikilinin bu aşkına nazar değdi ve Burak'ın doğum gününden sonra bazı sorunlar yaşanmaya başladı.

Bu sorunlarla birlikte aralarının iyice kötü olduğu, boşanacakları ve evleri ayırdıklarına yönelik haberler çıkmaya başladı.İkili yaptıkları açıklamada biraz zaman istediklerini belirtirken, bu sorun geçtiğimiz haftalarda çözüme kavuştu. Buse Varol ve Alişan yeniden barışırken, sık sık sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya başladılar.

BUSE'DEN ROMANTİK KARE
Evliliğini kurtaran çiftten Buse Varol, son olarak sosyal medya hesabının hikaye bölümünden eşi Alişan ile yeni bir karesini yayınlayarak, aşk dolu bir paylaşım yaptı. Eşini sahne aldığı mekanda dinlemeye giden Varol, Alişan'ın eğilerek elini öptüğü anı, "Sahnede karısını hiç unutmaz" notu ve kalpli emojiyle paylaştı.

Oyuncunun bu paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İkilinin aralarındaki sorunları tamamen aştıkları ise bir kez daha görülmüş oldu.

Alişan'ın Beyaz TV'de yayınlanan ve Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun sunduğu 'Söylemezsem Olmaz' programına Buse Varol'un üçüncü çoucuğuna hamile olduğu hakkında bir mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

İddianın gündemde yer alması ile sosyal medyada Buse Varol'a mesaj yağdı... Buse - Alişan çiftinin Burak ve Eliz adında iki evladı var.

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