. İvana Sert'in paylaşımı tepki çekti!
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İvana Sert'in paylaşımı tepki çekti!

Aralık 2021'de turizmci Sezer Dermenci ile Maldivler'de nikah masasına oturan, açıklamaları ve yayınladığı pozlarla adından söz ettiren modacı Ivana Sert, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepkilerin odağında yer aldı.

Ekleme: 26.03.2022 - 15:09 Güncelleme: 26.03.2022 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Uzun yıllar yaşadığı Belgrad'ta düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olarak Miss Belgrade unvanını alan İvana Sert, 2002'de Türkiye'ye yerleşmişti. İstanbul'da tanıştığı Yurdal Sert ile 2004'te dünyaevine giren bir çocuk annesi modacı, 2013 yılında boşanmıştı.

"PARAMI AKILLI HARCIYORUM"
İvana Sert, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, marka takıntısı olmadığını belirterek, "Kıyafetlerimi kendim dikiyorum, hiçbir zaman büyük paralar harcamadım. Akıllı davranıyorum, paramı akıllı harcıyorum. Gayrimenkul gibi yatırımlar yapıyorum" demişti.


"PAZARDAN GİYİNİYORUM"
42 yaşındaki modacı, "Şık olmak ve zengin olmaya gerek yok, ben pazardan giyiniyorum. Alışveriş de yapıyorum, ikinci el markalar da kullanıyorum. Beni tanıyan bilir çok fazla para harcamıyorum. Tek hobim ayakkabı; ayakkabının güzel olması deri olması gerek. Suni deri sağlıklı olmadığı için ayaklar önemli, kıymetini yaşlanınca anlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

'27 YAŞIMA BENZEMİŞİM'

"TARZ MI?" DİYE SORDU, TEPKİ GELDİ!
Sosyal medyayı aktif kullanan Ivana Sert, son olarak 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı bir gönderi nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Evsiz olduğu anlaşılan, sırtında torba ve kutu taşıyan taşıyan bir kişinin fotoğrafını yayınlayan modacı, "Bu da bir tarz meselesi" notunu düştü. Ardından "Tarz mı, değil mi?" diye sorması herkesi şaşırttı.

"SEZER'E 10 TANE ÇOCUK VERİRİM"
Öte yandan eski eşi Yurdal Sert'le evliliğinden Ateş adında bir oğlu olan ünlü isme, "Yeniden çocuk sahibi olmak ister misiniz?" sorusu yöneltilmişti.

İvana Sert, "Ben Sezer’e 10 tane çocuk veririm. Seviyorum kocamı. Onunla beraber güzel bir anne baba olabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu dünya biraz karışık, yarın ne olacak bilmiyorum. Bu dönemde savaş var, ekonomik durumlar var, her şey var. Korkuyorum virüsler, pandemiler bilemiyorum” şeklinde konuşmuştu.
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