Cem Karaca'nın sinema filmi geliyor!

Bergen'den sonra Cem Karaca'nın sinema filmi geliyor. ‘Müslüm' filminde rol alan Timuçin Esen, hem senaryoyu yazıp hem de oynayacak.

Biyografi filmlerine bir yenisi daha ekleniyor. Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın hayatı film oluyor. Geçtiğimiz günlerde Selçuk Ural, Barış Manço ve Cem Karaca gibi Türk müziğinin usta isimlerinin hayatının değil de Bergen gibi sansasyonel isimlerin hayatının film olmasını eleştirmişti. Ural, Cem Karaca için 'filozof' diyerek filminin çekilmesine dikkat çekmişti. Bu olayın ardından Cem Karaca'nın hayatının beyazperdeye aktarılacağı öğrenildi.





'Müslüm' ve 'Ayla' filmlerine imza atan Mustafa Uslu'nun yapımcılığını yapacağı filmin senaryosunu Timuçin Esen yazıyor. 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'i canlandıran Esen, yapımda ayını zamanda Karaca'yı canlandıracak.





Film hazırlıklarına başlayan Uslu'nun Cem Karaca'nın son eşi İlkim Erkan Karaca ve oğlu Emrah Karaca ile görüşmeler halinde olduğu öğrenildi.