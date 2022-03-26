. Çağla Şikel'den 'aşk' açıklaması!
  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çağla Şikel'den 'aşk' açıklaması!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Sık sık Erciyes'e giden Çağla Şıkel'in, buradaki ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çağla Şıkel, işadamı Deniz Şahin'le aşk yaşadığı haberlerine cevap verdi. Şıkel bakın nasıl yanıt verdi!

Ekleme: 26.03.2022 - 17:01 Güncelleme: 26.03.2022 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
Çağla Şıkel, işadamı Deniz Şahin'le aşk yaşadığı haberlerine cevap verdi. Şıkel, iddiaya "Hayatımda kimse yok. Böyle gizli saklı şeyleri de sevmiyorum. Hayatımda biri olursa seve seve söylerim. Artık 20 yaşında değiliz. Bu öyle isteyince olan bir şey de değil" yanıtını verdi.

Hürriyet'in haberine göre; Ünlü manken, hayatına girecek erkekte aradığı özellikler sorulunca da şöyle dedi: "Ben başarılı insan seviyorum. Çalışkan ve disiplinli olmalı. Benim hayatımda biri olacaksa, beni etkileyecekse, başarılı olması lazım. Aşk hayatı çok önemli ama her şey kısmet."

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu.

Sık sık Erciyes'e giden Çağla Şıkel'in, buradaki ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Tescilli güzel olan ve son dönemde Youtube'da da içerik üreten ünlü manken Çağla Şıkel, sunuculuğu ile de beğeni topluyor.

Kadınlar Günü etkinliğinde sunuculuk yapan Çağla Şıkel güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

İşte Çağla Şıkel'in kas şovu yaptığı iddialı elbisesiyle pozları...

43 yaşında ve iki çocuk annesi olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği dekolteli elbisesi ile pozları sosyal medyayı salladı.

Çağla Şıkel'in fit haline övgüler yağdı.

2008'de evlendiği iki oğlunun babası Emre Altuğ ile 2015'te boşanan Çağla Şıkel, o günden beri kimseyle el ele görüntü vermedi.
İmamoğlu balıkçıda yediği yemeğin faturasını İBB çalışanlarına kesti
​Akılalmaz iddia: Savaşmak istemeyen Rus askeri kendi komutanını tankla ezdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha'da önemli açıklamalar! S-400 polemiğine son noktayı koydu
Milli savaş uçağı MMU'nun motoru yerli olacak! Tüm parçaların tasarımı bitti
Rusya'dan nükleer denizaltı hamlesi: Avrupa'nın dibine gönderiyor...
Zelenskiy'den Doha Forumu'nda Ukraynalı Müslümanlarla ilgili açıklama
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'ye getiriliyor
Kayıp Rusya Savunma Bakanı Şoygu ortaya çıktı! Nükleer hazırlık çıkışı
Hulusi Akar: İstanbul Boğazı'ndaki mayın imha edildi
Petrol şirketi Aramco tesislerindeki füzeli saldırının ardından çıkan yangın saatlerdir söndürülemedi!
Levent Gültekin'in 'Partinin parası nereden geliyor?' diye sorduğu Muharrem İnce'den fondaş Halk TV'ye 'hodri meydan'
Küresel güvenlik algısı kökten değişiyor: NATO güncellemeye gidiyor
Almanya'dan 7 sayfalık dikkat çeken analiz! 'Türkiye Avrupa'nın yeni enerji merkezi olabilir'
Yunanistan’dan yeni provokasyon! Lozan’ı ihlal ettiler!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 112 çınarın kesilmesinden değil görüntülerin yayınlanmasından rahatsız!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar.
İstanbul Boğazı girişinde mayın iddiası! Kıyı Emniyeti'nden ilk açıklama
Rus işgalinde 31'inci gün: Karşılıklı itiraflar
Rusya'ya ağır darbe: Ukrayna, Rus Korgeneral Yakov Rezantsev’in öldürüldüğünü açıkladı
Ukrayna: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu kalp krizi geçirdi
Bodrum’da şoke eden görüntü! Tavşan Adası’nda çekilen suyun altından tarih çıktı

Bodrum’da şoke eden görüntü! Tavşan Adası’nda çekilen suyun altından tarih çıktı

Instagram sohbetleri değişiyor: Yeni tema geldi

Instagram sohbetleri değişiyor: Yeni tema geldi

iPhone sahibi olmanın ucuz yolu: Abonelik sistemi

iPhone sahibi olmanın ucuz yolu: Abonelik sistemi

İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri!

İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri!

TikTok'ta skandal! 'Aşırı şiddet ve vahşet içeriyordu'

TikTok'ta skandal! 'Aşırı şiddet ve vahşet içeriyordu'

2022 Mart ayı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayında!

2022 Mart ayı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayında!