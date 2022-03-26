Aslı Bekiroğlu'nun 'Kubilay Aka' isyanı!

'Maske Kimsin Sen' yarışmasında birlikte yer aldığı meslektaşı Kubilay Aka ile görüntülenen ve aşk iddiası ardından Çağrı Telkıvıran ile ilişkisi biten Aslı Bekiroğlu, Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden genç oyuncu, Aka ile aşk iddialarına son noktayı koydu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Aslı Bekiroğlu, Bebek’te köpeği ile beraber yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



26 yaşındaki Aslı Bekiroğlu, “Akşam yürüyüşüne çıktım, ben de değişen bir durum yok. Dijital anlamda görüşmelerim var, onlar olursa güzel olur” ifadelerini kullandı.



ASLI'DAN AŞK CEVABI



Geçtiğimiz haftalarda Kubilay Aka ile görüntülenmesi hatırlatılan Bekiroğlu, “Of hâlâ mı? Kendisi benim arkadaşım, siz de benim arkadaşımsınız. Hayatımda kimse yok şu an. Çağrı ve Biran’a da mutluluklar diliyorum” dedi.



NE OLMUŞTU?



Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Maske Kimsin Sen' yarışmasında yer alan ünlü oyuncular Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka'nın çekimler sırasında yakınlaştığı iddia edilmiş ve ikili setten birlikte görüntülenmişti. Metin Özülkü ve Doğu Demirkol'un telefonla kaydettiği görüntüde Bekiroğlu ve Kubilay Aka, el ele arkadaşlarının yanına geldi. Video çekildiğini fark edince eller hemen ayrıldı ama görüntü akıllarda soru işareti bırakmıştı.



ESKİ AŞKINA GÖNDERME



Öte yandan geçtiğimiz haftalarda "bir partide eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz’ı görünce mekanı terk ettiği" haberleri hatırlatılınca ise Bekiroğlu, “Mekanı ben değil, beni görünce onlar terk etti. Ne diyeyim onlara da mutluluklar dilerim. Yalnızım ben de” ifadelerini kullanmıştı.





"AKLIMA BİR ŞEY GELMEDİ"



Basın mensuplarının “Sizin de hayatını canlandırmak istediğiniz biri var mı?” sorusuna oyuncu, “Bergen’i ben de oynayacağım” diyerek güldü. Ardından da “Şu an net bir şey diyemem, aklıma bir şey gelmedi” diye yanıt verdi.



Röportaj sonrası köpeğini kucağına alarak “Hadi bizi beraber çekin” dedi. Bekiroğlu, poz verdikten sonra yürüyüş yapmaya devam etti.