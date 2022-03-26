. Aleyna Tilki dünyaca ünlü isimle birlikte!

Müzik çalışmaları için İngiltere'de bulunan Aleyna Tilki, Morbius'un prömiyerinde dünyaca ünlü aktör Jared Leto ile bir araya geldi. Aleyna Tilki, Jared Leto ile buluşmasını sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi.

Müzik çalışmaları için bir süredir çalışmalarını İngiltere'de yaşamını sürdüren Aleyna Tilki, Jared Leto'nun başrolü olduğu 'Morbius'un Londra prömiyerine katıldı. Burada Oscar ödüllü oyuncu ile kırmızı halıda tanışan Aleyna Tilki'nin prömiyer için seçtiği kıyafet sosyal medyada gündem oldu.ALEYNA TİLKİ İLE JARED LETO AYNI KAREDEOdeon Luxe Leicester Square'da düzenlenen prömiyerde Oscar ödüllü aktör Jared Leto ile tanışıp fotoğraf çektiren Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.,Dünyaca ünlü Oscar'lı oyuncu Jared Leto da bu paylaşımı hikayesine ekledi.ALEYNA TİLKİ'NİN PRÖMİYER KOMBİNİ ELEŞTİRİLDİÖte yandan Aleyna Tilki'nin beyaz crop top ve kot kombin tercihi sosyal medyada olumsuz yorumlar aldı.