Ünlü oyuncunun oğlu çıktı!
Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal karakterine hayat veren Akın Akınözü, tüm dikkatleri üzerine çekti. Hercai dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu başarısını yeni dizisinde de sürdü. Hayranları tarafından yakın takibe alınan oyuncunun annesi herkesi şaşkına çevirdi. Meğer Akın Akınözü'nün annesi de oyuncuymuş...
Hercai'deki başarısının ardından Kaderimin Oyunu dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü gündeme oturdu.
Hayranları tarafından yakın takibe alınan oyuncunun annesi herkesi şaşkına çevirdi. İşte Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi...
Hayranları tarafından yakın takibe alınan oyuncunun annesi herkesi şaşkına çevirdi. İşte Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi...