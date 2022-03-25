. Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun bebekleri doğdu
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Beyaz Gazete
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Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun bebekleri doğdu

Geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ilk bebeklerine kavuştu.

Ekleme: 25.03.2022 - 11:14 Güncelleme: 25.03.2022 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile 28 Haziran'da nikah masasına oturdu.

ZEYNEP GELDİ
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e bugün kavuştu. Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in bebekleri Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya geldi. Doğum sırasında çok duygulanan çift gözyaşlarını tutamadı.

"DÜNYAM DEĞİŞTİ"
Doğumdan sonra hastanenin kapısında açıklama yapan Ölmez, "Çok heyecanlıyım. Buraya gelirken bu kadar değildim görünce dünyam değişti. Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur. dedi.

"SAĞLIKLILAR"
Kızlarının sağlık durumu hakkında da konuşan Ölmez “3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi.” dedi.
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