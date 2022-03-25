. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu ölüme götüren sır detaylar! Ece Erken’den şifreli isim paylaşımı!
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Beyaz Gazete
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu ölüme götüren sır detaylar! Ece Erken’den şifreli isim paylaşımı!

Ece Erken 25 Ocak'ta gerçekleşen bir silahlı saldırıda hayatını yitiren eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin kritik detayları paylaşmaya devam ediyor. Erken, eşinin adına sahte çekler yazıldığını iddia ederek, şifreli isimler verdi.

Ekleme: 25.03.2022 - 12:42 Güncelleme: 25.03.2022 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu 25 Ocak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinden boş çek alıp adını kullanarak borcu varmış gibi gösterdiklerini ileri sürerek isyan etti.

Geçtiğimiz yaz aylarında evlendiği ve Ocak ayında silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatıyla yıkılan ünlü sunucu Ece Erken zor günler geçiriyor.

İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybettiği eşine olan özlemini Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla her fırsatta dile getiren Erken, son paylaşımında ise isyan etti.

Erken, eşinden daha önce boş çek alınıp eşinin adını kullanarak borcu varmış gibi gösterildiğini öne sürdü.

'Sahte çek yazdılar' iddiası: Ece Erken, Haziran 2021'de evlendiği eşinin adını kullanarak sahte çek yazanlara tepki gösterdi:

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu ölüme götüren sır detaylar! Ece Erken’den şifreli isim paylaşımı!

''Rahmetli eşimin boş çekini alıp, sonradan doldurmak… Rahmetli eşime borcu varken alacağı varmış gibi göstermek… Bu çeki yazan şerefsizler yüzünden katledilmesine sebebiyet veren, sebep olan, vicdanen yaşamaması gereken en büyük şerefsiz… Seninle ilgili daha gerçekler çıkmamışken ki her şey ortaya çıkacak inşallah. Allah'ın adaletine ve yargıya güveniyorum.''

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu ölüme götüren sır detaylar! Ece Erken’den şifreli isim paylaşımı!

Şifreli isimler verdi: Öte yandan Ece Erken'in dikkat çeken bir diğer paylaşımı ise bazı isimlerden oluşan şifreli bir mesaj oldu. Ece Erken birbiriyle anlam olarak çok yakın olmayan kelimeleri 'zorlama' ifadelerle bir araya getirdiği cümlelerinde 'Yakın/Güler/Akın/Nadir' gibi isimleri sıraladı...
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