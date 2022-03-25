. Nurgül Yeşilçay çorbanın fiyatını görünce şoke oldu
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Nurgül Yeşilçay çorbanın fiyatını görünce şoke oldu

Son Nefesime Kadar dizisiyle ekrana dönen ancak dizisi istenen başarıyı elde edemeyen Nurgül Yeşilçay soluğu Bodrum'da geçirdi. Keyifli bir gün geçiren Yeşilçay'ın tadı içtiği çorbanın fiyatını görünce kaçtı.

Ekleme: 25.03.2022 - 17:08 Güncelleme: 25.03.2022 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
Polisiye ve dram türündeki Son Nefesime kadar dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay ekrana erken veda etti. Son Nefesime final kararı alınca Yeşilçay Bodrum'a uçtu. Geçtiğimiz günlerde sette kaza geçiren ve çenesine dikişler atılan oyuncunun keyfi yerindeydi.

Kendisini paylaşan Yeşilçay gittiği mekandan da paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.

Oyuncu mekanda çorba içtiği anları paylaştıktan sonra çorbanın fiyatını da görünce tadı kaçtı.


Nurgül Yeşilçay çorbanın fiyatını görünce şoke oldu
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