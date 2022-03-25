. Dilan Çiçek Deniz yeni projesini açıkladı!
  • USD: 14,82 - 14,85
  • EURO: 16,28 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dilan Çiçek Deniz yeni projesini açıkladı!

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı. 27 yaşındaki güzel, yeni projesi, Angelina Jolie’ye benzetildiği imajı ve kendisinden 11 yaş büyük yönetmen aşkı Thor Saevarsson'la düğün hazırlıkları hakkında konuştu.

Ekleme: 25.03.2022 - 09:42 Güncelleme: 25.03.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la (38) nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Etiler’de bir restorandan çıkarken görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, çıkış kapısında ayaküstü soruları yanıtladı.

"GÜZEL ŞEYLER OLUYOR"
İşle alakalı bir toplantıya geldiğini belirten güzel oyuncu, "Yeni bir reklam anlaşması mı, yapıyorsunuz? sorusuna, "Güzel şeyler oluyor. Yakın zamanda konuşuruz" cevabını verdi.

"KARAKTERİM ÇOK HOŞUMA GİTTİ"
Burak Deniz’le başrolünü paylaştığı, dijital platformda yayınlanacak filmin çekimleri biten Deniz, "Evet, çekimlerimiz bitti. Çok güzel geçti, umarım siz de seversiniz. Enteresan bir karakterde göreceksiniz beni. Çok hoşuma gitti karakterim. Şimdi bahsedemiyorum, yakında" açıklamasını yaptı.

ANGELINA JOLIE BENZETMESİ
Deniz, yeni dizisiyle ilgili olarak, "Saçlarım boyanacak, eski rengine dönecek" dedi. Sarı saçlı halinin ABD'li yıldız Angelina Jolie’ye benzetildiği hatırlatılan oyuncu, "Çok teşekkür ediyorum, ne güzel bir iltifat” dedi.

"DÜĞÜNLE İLGİLİ HAYALİM YOKMUŞ"
Thor Saevarsson'la ilişkisi hakkında "Her şey çok iyi gidiyor” diyen Dilan Çiçek, "Sevgilinizle beraber çalışacağınız bir proje teklifi geldi mi?" sorsuunu, "Onun da kendi işleri var, umarım ileriki bir zamanda” şeklinde cevapladı.

"Kadınların düğünleriyle alakalı hayalleri olur, sizin hayalleriniz var mı? Düğününüz nasıl olacak? sorusu yöneltilen genç oyuncu, "Galiba o kadar çok yokmuş, henüz hiçbir şey planlayamadık. Umarım yakında her şeyi planlayacağız. Şu an için hiçbir şey yok" yorumunda bulundu.

"YAZILARIM VAR"
Öte yandan senaryo yazmak istediğini söyleyen Dilan Çiçek Deniz, "Yazılarım var ama ileride bir senaryo yönetmek istiyorum” dedi.
Amerikalı askerler Ukrayna'da: Bir köyü Rus ordusundan arındırdılar
Küstah paylaşıma verilen beraat kararı bozuldu
Johnson: Ukrayna'ya ‘ölümcül yardımlar'a devam edeceğiz
İstanbul'dan sonra İzmir'de ağaç katliamı! CHP'li belediye Kültürpark'ın sembollerini kesti!
Ukraynalı kadın savaşçılar cepheye akın ediyor!
Yandaş Yılmaz Özdil, CHP ve ittifak ortaklarını ağır şekilde eleştirdi: Üzerine konuşulacak bir masa değil
Kebapçının aşk üçgeninde akılalmaz oyun! Karısı ve sevgilisini ormana götürüp...
BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastında flaş gelişme! Davanın seyrini değiştirecek rapor
İşgalde birinci ay: Bini aşkın sivil hayatını kaybetti milyonlarca kişi ülkeyi terk etti
Tarımda gelir garantili alım sistemi! Başkan Erdoğan talimatı verdi!
CHP'li belediyeler pes dedirtti! İBB'den sonra Tekirdağ belediyesinden ağaç katliamı!
Bakan Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım: Bir sürprizimiz var!
İşte yeni seçim kanunu düzenlemesi! Yasa teklifi neler getiriyor...
Rusya: Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarları Biden’ın oğlu finanse etti
Pakistan'dan Kıbrıs çıkışı: Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğiz
Donald Trump'tan flaş karar: Aralarında Hillary Clinton da var! Rusya ile gizli anlaşma iddiası...
Johnson'dan Türkiye açıklaması: İş birliğini artırmayı dört gözle bekliyoruz
Portekiz - Türkiye CANLI SKOR
CHP üyesi Özgür Aybaş'tan İslam'a hakaret ve terör propagandası
Market ve tedarikçilere 2. soruşturma! Rekabet Kurumu Başkanı açıkladı
Sahibinden ikinci el otomobil satışlarında sıfır etkisi! Nisan ayında başlayacak

Sahibinden ikinci el otomobil satışlarında sıfır etkisi! Nisan ayında başlayacak

Mersin'de sahil portakal doldu! Görenler şaştı kaldı!

Mersin'de sahil portakal doldu! Görenler şaştı kaldı!

Hollanda fişini çekecekti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara'dan güzel haber

Hollanda fişini çekecekti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara'dan güzel haber

İzmir Dikili'de, deniz suyu çekilmesi 50 metreyi buldu

İzmir Dikili'de, deniz suyu çekilmesi 50 metreyi buldu

Karadeniz'de büyük risk: Uzmanlar kritik 5 ay için uyardı

Karadeniz'de büyük risk: Uzmanlar kritik 5 ay için uyardı

Elon Musk nasıl da mutlu! O haberi dansla kutladı!

Elon Musk nasıl da mutlu! O haberi dansla kutladı!