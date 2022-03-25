. Buse Varol'un yaş gününde olmayan Alişan'dan bomba mesaj! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi Ece Erken ve Demet Akalın da yalnız bırakmadı

Buse Varol'un yaş gününde olmayan Alişan'dan bomba mesaj geldi. Boşanmanın eşiğinden dönmüştü geçtiğimiz aylarda Alişan ile Buse Varol çifti... Önceki gün yeni yaşını kutlayan Buse Varol'un Instagram paylaşımlarında Alişan'ın yer almaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Boşanma iddiaları ile günlerce konuşulan ve daha sonra aralarındaki buzları eriterek evliliklerindeki krizi aşan ünlü çift kısa sürede gündem oldu. Demet Akalın ve Ece Erken, Buse Varol'un doğum günü ile ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekerken, eşinin doğum gününü kutlamadığı söylentilerinin dolaşması üzerine ünlü şarkıcıdan gelen o paylaşım dedikoduların önünü kesmiş oldu.

Buse Varol'un yaş gününde olmayan Alişan Instagram paylaşımı ile yeni dedikoduların önünü kesmiş oldu.Boşanma haberleri ile anılan Buse Varol ve Alişan çifti yine gündemden düşmüyor. Dün akşam yeni yaşını arkadaşlarıyla kutlayan Buse Varol'un sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.Varol, 1 yıl önceki doğum günü görüntülerini ve bu yıl ki doğum günü karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda geçen seneki doğum gününde eşinin yanında olması dikkat çekerken dün akşam düzenlenen doğum günü kutlamasında ise eşi Alişan'ın yanında olmaması gözlerken kaçmadı.Ünlü şarkıcı Alişan ise eşinin doğum günününü 5 yıl önceki fotoğraf karesini paylaşarak altına ''5 yıl oldu bu fotoğrafı çekeli… Birlikte ilk fotoğrafımız... Veİnşallah daha yolumuz çok uzun... Doğumgünün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum. '' notunu düşerken sosyal medya hesabından kutladı.