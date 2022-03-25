. Burcu Özberk aşk haberlerine isyan etti!
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Burcu Özberk aşk haberlerine isyan etti!

Şimdilerde 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide başrol oynayan geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Son olarak Sarp Şardan ile yollarını ayırdığı iddialarıyla gündem olan güzel oyuncu, hakkında çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi.

Ekleme: 25.03.2022 - 09:48 Güncelleme: 25.03.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Özberk “Güzel bir sezon geçirdik. Onun mutluluğuyla, uzun bir iş yapmanın mutluluğuyla yaza hazırlanıyoruz. Güzel bir set, çok güzel bir ekipti. Çok mutlu çalıştık. İş biterken de herkesin birbirine sarılarak bu işi bitirmesi de çok önemlidir. O yüzden o insanlarla tekrar tekrar çalışmak istediğim için bir hüzün var ama 42 bölüm bir iş çekmenin de gururu var. Tatlı duygular hepsi bir arada yaşanıyor” dedi.

Özberk, muhabirlerin “Geçtiğimiz gün Instagram'da yayınladığınız hikayede rol arkadaşınız İlhan Şen size 'aşkım' diye seslendi. Aşk haberleri çıktı, neler söylemek istersiniz?” sorusuna yanıt verdi.

"SEVGİLİM OLURSA SÖYLERİM"
Güzel oyuncu, “İlhan benim çok yakın arkadaşım, Sarp Şardan ile de ayrılık haberleri çıkmış ama hiç birlikte olmadık ki. Geçtiğimiz aylarda da Serkay Tütüncü ile çıktı, mesela Murat Kazancıoğlu arkadaşım birazdan onunla görüşeceğim ama o da arkadaşım. Sevgilim olursa söylerim zaten size” ifadelerini kullandı.

Adı daha önce İlhan Şen ve Serkay Tütüncü ile de anılan Burcu Özberk'in son olarak Sarp Şardan ile sevgili olduğu iddia edilmişti. İkilinin Medyapım’ın yapımcılığını üstlendiği 'Maske Kimsin Sen’ adlı yarışmada tanıştığı öne sürülmüştü. 32 yaşındaki oyuncunun programda görev yapan 22 yaşındaki Sarp Şardan ile altı ay yaşadığı ancak geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı söylenmişti.

"KALBİM AŞKA KAPALI DEĞİL"
Muhabirlerin “Aşka kapılarınızı kapattınız mı?” sorusuna yanıt veren Özberk, “Kalbim tabii ki de aşka kapalı değil, 30 yaş sonrası kalbimin atması, ilişkide ilerisini düşünüyor oluyorum. Romantik biriyim ve romantiklik olsun ilişkimde, bu anı kaybetmek istemiyorum" dedi.

Öte yandan 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde birlikte rol aldığı İlhan Şen ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemden düşmeyen oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Bebek'te objektiflere takılmıştı. Partneriyle hakkında çıkan aşk haberleri hakkında konuşan Özberk, hayatında kimsenin olmadığını söyleyerek "Bizi birbirimize yakıştırmaları güzel bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN BİLE İNANMIŞTIM"
Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda rol arkadaşı Şen ile sokakta yürürken çekilen fotoğraflarının photoshop'lanıp gerçek zannedilmesiyle ilgili ise, "O photoshop'a ben bile inanmıştım. Acaba yürürken çekilmiş miydik diye düşündüm" şeklinde konuşmuştu.

"EVDE TEK BAŞIMA GEÇİRDİM"
Güzel oyuncu, muhabirlerin, "14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne yaptınız, kutlamadınız mı?" sorusuna, "Evde tek başıma geçirdim, 12 yaşında bir kere kutlamıştım. O zaman küçüktüm" cevabını vermişti.
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