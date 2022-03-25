Aleyna Tilki'nin aracında dikkat çeken detay!

Aleyna Tilki, önceki gün Etiler’de lüks aracının içerisinde uyurken görüntülendi. Arka koltuğun camını açan şarkıcı, uykulu haliyle muhabirlere selam verdi.

Londra dönüşü yoğun tempoda çalıştığını söyleyen Aleyna Tilki’nin aracının içerisinde yorgan ve yastık dikkat çekti.



"GRAFİTİ YAPIYORUM"

Şoförünün görüntülendiğini kendisine söylemesiyle yattığı yerden kalkan 21 yaşındaki şarkıcı, aracın camını açarak, "Yeni projem var. Duvar boyayıp, grafiti yapıyorum” dedi.



Sıkışan trafiğin açılmasıyla uzaklaşan Tilki, gözlerden kayboldu.



