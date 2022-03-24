. Seda Bakan’dan müjdeli haber!

Seda Bakan 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında ilk çocukları Leyla'yı kucağına alan çiftten müjdeli haber geldi. Bakan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez bebek beklediğini duyurdu. Güzel oyuncu bebeğinin cinsiyetini de açıkladı..