. Seda Bakan’dan müjdeli haber!
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Seda Bakan’dan müjdeli haber!

Seda Bakan 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında ilk çocukları Leyla'yı kucağına alan çiftten müjdeli haber geldi. Bakan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez bebek beklediğini duyurdu. Güzel oyuncu bebeğinin cinsiyetini de açıkladı..

Ekleme: 24.03.2022 - 22:03 Güncelleme: 24.03.2022 - 22:05 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Bakan'dan ikinci bebek müjdesi geldi.

Seda Bakan hamileliğini Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Seda Bakan’dan müjdeli haber!

KIZ BEBEK GELİYOR

Bakan, hayranlarına ikinci kez kızı olacağını açıkladı.
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