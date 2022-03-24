. Pınar Deniz'den cesur kombin!
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Pınar Deniz'den cesur kombin!

"Yargı" dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz, dün akşamki katıldığı davete sütyensiz geldi.

Ekleme: 24.03.2022 - 10:07 Güncelleme: 24.03.2022 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Kaan Urgancıoğlu ile rol aldığı Yargı dizisinde yükselişe geçen güzel oyuncu Pınar Deniz, dün gece katıldığı bir etkinliğin yıldız ismiydi.

MARKA YÜZÜ OLDU
Instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunan ve her hareketiyle dikkat çeken Pınar Deniz bir markanın yüzü oldu.

DEKOLTE GÖBEĞE KADAR İNDİ
Pınar Deniz marka için katıldığı gecede iddialı tarzıyla dikkat çekti. Siyah renkte bir elbise giyen Deniz, göbeğine kadar inen dekoltesiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
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