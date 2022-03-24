. Nur Viral iğne korkusunu hipnoz ile yendi!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Ne Nedir' programının son konuğu, Uyku ve Hipnoz Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş oldu.Dr. Nejat Altıntaş, hem seyircilere hem de Nur Viral'e hipnoz hakkında çeşitli bilgiler verdi.İlerleyen dakikalarda ise iğneden korktuğunu ve hipnoza inanmadığını söyleyen Nur Viral'in bu korkusunun üzerine gidildi.HİPNOZ SONRASI ELİNE İĞNE BATIRILDINejat Altındaş, çeşitli anlatımlar üzerine kısa bir uykuya dalan Viral'in eline şırınga iğnesi batırdı. Viral ise o anlarda tepkisiz kaldı.'İNANAMIYORUM HİÇBİR ACI HİSSETMEDİM'Gözlerini açtığında elindeki iğneyi gören Viral, büyük şaşkınlık yaşayarak 'Nasıl olur böyle bir şey, inanamıyorum hiçbir acı hissetmiyorum şu an. İğnenin orada olduğunu bile hissetmiyorum.' dedi.