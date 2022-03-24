Ayşe Tolga'nın eski eşinden büyük jest

Seksenler'in yıldızı Ayşe Tolga'nın eski kocası, 7 günde ev bulup hediye etti.

Ünlü oyuncu Ayşe Tolga ve eski eşi Can Yael, fikir uyuşmazlığı nedeniyle 2013 yılında yollarını ayırdı. Eski eşler boşanmalarına rağmen çocukları için ilişkilerini bozmadı.



Ayşe Tolga, kızının yeni okuluna yakın bir muhitte ev arayışına girdi. Bütçesine uygun bir ev bulamayan Tolga'nın yardımına eski eşi koştu.



Haberi alan eski koca, hemen devreye girip lüks bir ev buldu ve satın alıp Tolga'ya hediye etti.



'KIZIMIN BABASI HALLETTİ'



Ünlü oyuncu, 'Yepyeni bir eve taşındık. İçimize sindi, çok mutluyuz. Daha küçük bir evde oturuyordum. Kızımın babası bu işi 7 gün içinde halletti.' dedi.



