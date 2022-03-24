Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı!

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ekranlardan uzaklaşmıştı. Bir dönem sokaklarda yaşayan Kural gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. İmajını yenileyen oyuncunun ekranlara geri dönmesi beklenirken yeni mesleği herkesi şaşırttı. .

Uzun süre psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören bir dönemin popüler oyuncusu Arda Kural, katıldığı bir programda yeni projesi hakkında bilgi verdi.



Son günlerin en çok konuşulan ismi Arda Kural, bir Youtube kanalında konuk oldu.



Ekranlara dönmesi beklenen oyuncu arabesk albümü yapmaya hazırlandığını ve kendi yazdığı şarkıları seslendireceğini söyledi.



Kural "Arabesk türünde kendi bestelerimi ve şarkılarımı yapıyorum. Dün bir görüşmek yaptık ve anlaştık.



Müzik yapacağım. Konser vereceğim" dedi. Yaşadığı zorlu süreçlerden sonra hala hırs ve öfke içinde olduğunu söyleyen Kural, "Bana bunları yaşatanlarla uğraşacağım.



Kimsenin sınırlarını adaletsiz şekilde ihlal etmem ama uğraşırım. Başarılarımın hepsini bu yönde kullanırım.



Siz nesiniz diye bakışlar da atarım, yarış da başlatırım. Belki bu savaş hiç bitmez. Çünkü çok yalnızdım ama şimdi kendimi güçlü hissediyorum" ifadelerini kullandı.



Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, ekranlara geri döndü. Yaşadığı zor günleri geride bırakan oyuncu Arda Kural, sokakta yaşadığı günlerden bahsederken, "Annemin yanına gittiğimde tartıştık, o da beni polise şikayet edince sokakta yaşamak zorunda kaldım" dedi.



Geçtiğimiz aylarda kariyeri ve özel hayatıyla yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Arda Kural, eski günlerine dönmeye çalışıyor.



Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.



Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Arda Kural, o günlerde neler yaşadıklarını anlattı.



"ANNEM BANA DERS VERMEK İÇİN POLİSE ŞİKAYET ETTİ"



Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken psikoz tanısı konulan ve bir süre akıl hastanesinde tedavi gören Arda Kural, sokakta yaşamak zorunda kaldı.



Sokakta kaldığı günlerden bahseden Arda Kural, "Bir gün anneme gittim ve o psikolojideyken bana olan davranışlarını yanlış anladım.



Sonra o zamanki bir hisle anneme 'seni öldüreceğim' dedim. O da bana bir ders vermek için polisi çağırdı..



Polisler eve gelip beni oradan uzaklaştırdı. Son 3 gün falan dışarıda kaldım" dedi..



"SOKAKTA YAŞARKEN DONARAK ÖLECEKTİM"



İsteyerek sokakta kalmadığını belirten Kural, sözlerine şöyle devam etti: "Benimki gerçekten öfke bozukluğuydu, psikolojim çok bozuktu.



Annem beni düzeltmek için uğraştığı için bana o şekilde davranmış. Bunu çok sonra anladım. Hatta sokakta kaldığım zaman soğuktan donarak ölecektim. Sonra annem beni eve aldı. Kimse isteyerek sokakta kalmaz zaten.".



2000'li yılların sevilen oyuncusu Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündem oldu..



Saçlarının imajını değiştiren ve zayıfladığı görülen Kural'ın bu hali sevenlerini mutlu etti.



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