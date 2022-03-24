. Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı!
  • USD: 14,82 - 14,85
  • EURO: 16,28 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı!

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ekranlardan uzaklaşmıştı. Bir dönem sokaklarda yaşayan Kural gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. İmajını yenileyen oyuncunun ekranlara geri dönmesi beklenirken yeni mesleği herkesi şaşırttı. .

Ekleme: 24.03.2022 - 22:12 Güncelleme: 24.03.2022 - 22:16 / Editör: Ozge Selin
Uzun süre psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören bir dönemin popüler oyuncusu Arda Kural, katıldığı bir programda yeni projesi hakkında bilgi verdi.

Son günlerin en çok konuşulan ismi Arda Kural, bir Youtube kanalında konuk oldu.

Ekranlara dönmesi beklenen oyuncu arabesk albümü yapmaya hazırlandığını ve kendi yazdığı şarkıları seslendireceğini söyledi.

Kural "Arabesk türünde kendi bestelerimi ve şarkılarımı yapıyorum. Dün bir görüşmek yaptık ve anlaştık.

Müzik yapacağım. Konser vereceğim" dedi. Yaşadığı zorlu süreçlerden sonra hala hırs ve öfke içinde olduğunu söyleyen Kural, "Bana bunları yaşatanlarla uğraşacağım.

Kimsenin sınırlarını adaletsiz şekilde ihlal etmem ama uğraşırım. Başarılarımın hepsini bu yönde kullanırım.

Siz nesiniz diye bakışlar da atarım, yarış da başlatırım. Belki bu savaş hiç bitmez. Çünkü çok yalnızdım ama şimdi kendimi güçlü hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, ekranlara geri döndü. Yaşadığı zor günleri geride bırakan oyuncu Arda Kural, sokakta yaşadığı günlerden bahsederken, "Annemin yanına gittiğimde tartıştık, o da beni polise şikayet edince sokakta yaşamak zorunda kaldım" dedi.

Geçtiğimiz aylarda kariyeri ve özel hayatıyla yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Arda Kural, eski günlerine dönmeye çalışıyor.

Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Arda Kural, o günlerde neler yaşadıklarını anlattı.

"ANNEM BANA DERS VERMEK İÇİN POLİSE ŞİKAYET ETTİ"

Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken psikoz tanısı konulan ve bir süre akıl hastanesinde tedavi gören Arda Kural, sokakta yaşamak zorunda kaldı.

Sokakta kaldığı günlerden bahseden Arda Kural, "Bir gün anneme gittim ve o psikolojideyken bana olan davranışlarını yanlış anladım.

Sonra o zamanki bir hisle anneme 'seni öldüreceğim' dedim. O da bana bir ders vermek için polisi çağırdı..

Polisler eve gelip beni oradan uzaklaştırdı. Son 3 gün falan dışarıda kaldım" dedi..

"SOKAKTA YAŞARKEN DONARAK ÖLECEKTİM"

İsteyerek sokakta kalmadığını belirten Kural, sözlerine şöyle devam etti: "Benimki gerçekten öfke bozukluğuydu, psikolojim çok bozuktu.

Annem beni düzeltmek için uğraştığı için bana o şekilde davranmış. Bunu çok sonra anladım. Hatta sokakta kaldığım zaman soğuktan donarak ölecektim. Sonra annem beni eve aldı. Kimse isteyerek sokakta kalmaz zaten.".

2000'li yılların sevilen oyuncusu Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündem oldu..

Saçlarının imajını değiştiren ve zayıfladığı görülen Kural'ın bu hali sevenlerini mutlu etti.

.
Portekiz - Türkiye CANLI SKOR
CHP üyesi Özgür Aybaş'tan İslam'a hakaret ve terör propagandası
Market ve tedarikçilere 2. soruşturma! Rekabet Kurumu Başkanı açıkladı
Fransa Parlamentosunda skandal görüntüler: PKK'nın sözde komutanlarına madalya verildi
ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'ya gözdağı: Kimyasal silaha karşılık veririz
İtalya Başbakanı Draghi, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından duyurdu: Yakında 3 ülke görüşeceğiz
24 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Koca'dan Göçmen Sağlığı Merkezlerine ilişkin açıklama: Konu özünden saptırıldı
Başkan Erdoğan NATO Zirvesi sonrası önemli açıklamalar
Karamollaoğlu: CHP aslında bizim peşimize takıldı
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde çatışma: Ölü ve yaralılar var
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: 400'den fazla Rus elit listede
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya barış gücü gönderilmeyecek
30 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı davasında hakim çileden çıkıp o ismi salondan attı: Şov yapmayın
Zelenskiy NATO Zirvesi'ne seslendi
İnce'den Millet İttifakı'na aday eleştirisi: Erdoğan 20 yıldır yıpranmıyor da sizin adayınız mı yıpranacak?
İSKİ'den İstanbul'da suya zam talebi! CHP'li İBB'nin gözü yine vatandaşın cebinde
Adnan Oktar davasında şok gelişme! Serbest kalan sanıklar için flaş karar! Cinsel saldırı, şantaj, eziyet...
Muhalif gazeteci Enver Aysever İslami değerlerle dalga geçti!
Sahibinden ikinci el otomobil satışlarında sıfır etkisi! Nisan ayında başlayacak

Sahibinden ikinci el otomobil satışlarında sıfır etkisi! Nisan ayında başlayacak

Mersin'de sahil portakal doldu! Görenler şaştı kaldı!

Mersin'de sahil portakal doldu! Görenler şaştı kaldı!

Hollanda fişini çekecekti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara'dan güzel haber

Hollanda fişini çekecekti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara'dan güzel haber

İzmir Dikili'de, deniz suyu çekilmesi 50 metreyi buldu

İzmir Dikili'de, deniz suyu çekilmesi 50 metreyi buldu

Karadeniz'de büyük risk: Uzmanlar kritik 5 ay için uyardı

Karadeniz'de büyük risk: Uzmanlar kritik 5 ay için uyardı

Elon Musk nasıl da mutlu! O haberi dansla kutladı!

Elon Musk nasıl da mutlu! O haberi dansla kutladı!