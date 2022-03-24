. Ali Sunal ile eşi Fransa tatilinde!
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Ali Sunal ile eşi Fransa tatilinde!

'Güldür Güldür Show' programının modertörlüğünü yapan başarılı oyuncu Ali Sunal, eşi ve kızlarının annesi Nazlı Kurbanzade ile Paris'e gitti. Dördüncü evlilik yıl dönümlerini kutlayan mutlu çift, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 24.03.2022 - 10:18 Güncelleme: 24.03.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Gül-Kemal Sunal çiftinin oyuncu oğulları Ali Sunal, 23 Mart 2018 tarihinde Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuştu. Narin ve Nil adında iki kızları olan çift, dün dördüncü evlilik yıl dönümlerini kutladı.

'ŞANSIM, HUZUMRUM, MUTLULUĞUM'
Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade, kutlama için baş başa Paris'e gitti. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen çiftten ünlü oyuncu, eşine duygularını 'Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Benim ailem, şansım, mutluluğum, huzurum, sevgilim, güzel karım' sözleriyle dile getirdi.

34 yaşındaki Nazlı Kurbanzade ise evlilik yıl dönümlerini; 'Bütün hayallerimizi birlikte gerçekleştireceğimiz nice mutlu upuzun yıllara canım sevgilim' diyerek kutladı.

İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDILAR
Geçtiğimiz ay da Ali Sunal ve avukat eşi Nazlı Sunal, koronavirüse yakalandı. İkinci kez koronavirüse yakalanan ünlü çift, hastalığı hafif atlattığı için evde karantinaya girmişti.

Ali Sunal ile eşi Fransa tatilinde!

Bir sene önce koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaştığı için bir süre hastanede tedavi gören Ali Sunal, taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada 'Biraz ağır geçti ama şimdi iyiyim. Çok şükür eşime bulaşmadı. Çünkü bebek de var. Ona bulaşmamış olması sevindiriciydi' demişti.

'BİR TÜTÜM EKSİKTİ'
Öte yandan iki kızı olan Ali Sunal, Tarkan'dan sonra tütü giymişti. Kızlarıyla poz veren Sunal paylaşımına, 'Kız babası olmanın tatlılıklarından biri galiba bu değil mi Tarkan? Bir tütüm eksikti. Herkese harika bir yıl diliyoruz' notunu düşmüştü.
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