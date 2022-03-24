Adı yaşadığı sokağa verildi!

Merhum sanatçı Rasim Öztekin’in adı yaşadığı sokağa verildi.

Merhum sanatçı Rasim Öztekin’in adı Ayvalık Cunda’da bir sokağa verildi. Sanatçının eşi Esra Öztekin, çok gurur duyduğunu söyleyerek sokağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı: “Hem çok mutlu oldum hem de çok duygulandım. Sevdiğim adamın ismi Ayvalık Cunda’ya ilk geldiğinde yıllarca yaşadığı sokağa verildi. Artık, onun ismi Cunda’da Rasim Öztekin Sokak’ında yaşayacak. Bu güzel düşünce ve girişimleri için Cunda Adası ve Ayvalık sakinlerine ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ederim.”