. Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin' açıklaması!
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Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin' açıklaması!

Kerem Bürsin'in, Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le sosyal medyada yeniden takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirmişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Tanrısevsin, konuyla ilgili açıklama yaptı

Ekleme: 23.03.2022 - 09:34 Güncelleme: 23.03.2022 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Rol aldığı 'Kalp Yarası' adlı dizinin sona ermesiyle Hatay'dan İstanbul'a dönen Yağmur Tanrısevsin, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Dizi için dokuz aydır Hatay'da yaşadığını ve yöreyi çok sevdiğini söyleyen Tanrısevsin, "Rol aldığım dizi bitti, güzel bir işti. Dokuz aydır Hatay'da yaşıyordum, ben de yeni geldim İstanbul'a. Planlıydı bitmesi tabi üzgünüm, oyuncu arkadaşlarımla vedalaşmak üzdü. Hatay'ı çok sevdik. Çok güzeldi orada yaşam. Tatillerde bile İstanbul'a gelmeden orada vakit geçiriyordum. Hatay'ın yemekleri çok güzeldi, tavsiye ederim. Yine bir proje olursa giderim." dedi.

"DÖNEM İŞİNDE YER ALMAK İSTERİM"

Oyuncu, yeni projeler için senaryolar okuduğunu ancak netleşen bir iş olmadığı için açıklama yapmaktan kaçındığını dile getirdi.

Dönem işi yapmayı istediğini ifade eden Yağmur Tanrısevsin, "Yeni projeler için görüşmelerimiz var ama şu an netleşmedi. Dönem işi hiç deneyimlemedim. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

"AŞK YENİDEN" DEDİKODULARINA YANIT

Eski erkek arkadaşı Kerem Bürsin ile sosyal medyada birbirlerini takip eden Tanrısevsin, aralarında tekrar aşk başlayabileceği iddialarına da son noktayı koydu.

Bürsin ile arkadaş olduklarını söyleyen Yağmur Tanrısevsin, "Tekrar aşk durumu yok." diyerek, haklarında çıkan söylentileri yalanladı.

DİZİ AŞKI GERÇEK OLMUŞTU

Yağmur Tanrısevsin ile Kerem Bürsin'in 2013-2014 yıllarında yayınlanan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Bir yıl birlikte olan oyuncular, 2014'te ilişkilerini noktalamıştı.
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