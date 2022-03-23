. Ünlü sunucu Ece Erken’den duygu yüklü yeni paylaşım!
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Ünlü sunucu Ece Erken’den duygu yüklü yeni paylaşım!

Ece Erken'in eşi ünlü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de sahibi olduğu mekanda korkunç bir cinayete kurban gitti. Ece Erken ise eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberini aldıktan adeta yıkıldı. Ünlü sunucunun acısı dinmiyor. Erken bugün sosyal medyada yine duygu yüklü paylaşımda bulundu. İşte ünlü sunucunun dikkat çeken o paylaşımı!

Ekleme: 23.03.2022 - 22:02 Güncelleme: 23.03.2022 - 22:05 / Editör: Ozge Selin
Ünlü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de sahibi olduğu mekanda korkunç bir cinayete kurban gitti.

ESKİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Duygu yüklü bir paylaşım yapan ünlü sunucu, eşiyle eski fotoğraflarını paylaştı.

Eşinin ölüm haberini alan ünlü sunucu Ece Erken yıkıldı.

"SANKİ AYRILACAĞIMIZI BİLİYORMUŞUZ GİBİ…"

Erken bir fotoğrafın altına ise, "Her fotoğrafımızda öyle sarılmışız ki sanki ayrılacağımızı biliyormuşuz gibi canım Şafak'ım! İnşallah cennetten bizi izliyorsundur, seni çok seviyorum" notunu ekledi.


Ünlü sunucu Ece Erken’den duygu yüklü yeni paylaşım!
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