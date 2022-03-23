. Rüzgar Aksoy’un sevgilisi herkesi şaşırttı!

Kuruluş Osman her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devame ederken dizide Turgut Alp karakterine hayat veren Rüzgar Aksoy, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen Aksoy, özel hayatıyla merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncunun sevgilisini görünler ise şaştı kaldı.