Rüzgar Aksoy’un sevgilisi herkesi şaşırttı!
Kuruluş Osman her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devame ederken dizide Turgut Alp karakterine hayat veren Rüzgar Aksoy, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen Aksoy, özel hayatıyla merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncunun sevgilisini görünler ise şaştı kaldı.
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Turgut Bey karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Rüzgar Aksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı.
Yakışıklı oyuncunun hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce şaştı kaldı.
İşte Turgut Bey rolüyle kendisine hayran bırakan Rüzgar Aksoy'un sevgilisi….
Yakışıklı oyuncunun hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce şaştı kaldı.
İşte Turgut Bey rolüyle kendisine hayran bırakan Rüzgar Aksoy'un sevgilisi….