Metin Şentürk’ün 4 milyon liralık itirazı reddedildi

Eski eşi Fulya Kalkavan'ı haklı bulan mahkeme, Metin Şentürk'ün yeniden yargılama talebini kabul etmedi.

2006 yılında evlenen şarkıcı Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan, 2014 yılında boşanma kararı almıştı.



Boşanma kararı aldığı eski eşi Fulya Kalkavan ile davalık olan ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün yeniden yargılama talebi mahkeme tarafından reddedildi.



NAFAKADAN KURTULMUŞTU



2014 yılında görülen davada mahkeme, Şentürk’ü 150 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 5 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmetmişti.



Ünlü şarkıcı, nafaka ödememek için dosyayı Yargıtay’a taşımış ve nafaka ödemekten kurtulmuştu.



ESKİ EŞİ DAVAYI KAZANDI



Metin Şentürk'e karşı Kalkavan da yeni bir dava daha açtı. Mahkeme, Metin Şentürk’ün 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağını 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte eski eşine ödemesine hükmetti.



FAİZİYLE ÖDEYECEK



Şarkıcı bunun üzerine yargılamanın yenilenmesi davası açtı. Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Aile Mahkemesi, 3 yıl önceki kararında Fulya Kalkavan’ı haklı bularak mal paylaşımı davasını kabul etti. Mahkeme, Şentürk’ün 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağını 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Fulya Kalkavan’a ödemesine karar verdi.