Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdi!

Rapçi Travis Scott ile birlikteliğinden geçtimiz ay ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kylie Jenner, bebeklerinin adını değiştirdiklerini açıkladı. Jenner, konuyla ilgili, "Oğlumuzun adı artık Wolf (Kurt) değil, bilginize!" dedi

2017'de Coachella Müzik Festivali'nde Travis Scott ile aşk yaşamaya başlayan reality show yıldızı Kylie Jenner, 2019 yılında rapçi ile yollarını ayırmıştı. 2021'de yeniden bir araya gelen ünlü çift, ikinci kez 'bebek' sevinci yaşadıklarını duyurmuştu.



OĞULLARININ İSMİNİ DEĞİŞTİRDİLER



Mutlu birliktelikleri süren çiftin heyecanlı bekleyişinin 2 Şubat'ta sona erdiği ortaya çıkmıştı. İkinci kez anne-baba olan ikili, geçtiğimiz ay dünyaya gelen çocuklarının adını değiştirme kararı aldı.



"BU İSİMLE KENDİSİ GİBİ HİSSETMEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜK"



Daha önce 4 çocuk sahibi olmak istediğini ancak ailesiyle ilgilenmek için yeterli zamanının olmadığını dile getiren Amerikalı yıldız, konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yaptı. Jenner, "Oğlumuzun adı artık 'Wolf' (Kurt) değil, bilginize! Bu isimle kendisi gibi hissetmediğini düşündük. Her yerde bu ismi gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim." dedi.



Çiftin oğullarına verdiği yeni isim ise henüz bilinmiyor.



"BENİM İÇİN HİÇ KOLAY DEĞİLDİ"



Daha önce doğumuyla ilgili ilk kez konuşan Kylie Jenner, "Kızım Stormi'nin doğumunda yaşadığım deneyimden çok daha zor bir süreç geçirdim." ifadelerini kullanmıştı.



Hem mental hem de fiziksel anlamda çok zor bir dönem geçtiğini belirten Jenner, "Benim için hiç kolay değildi." demişti.