. Kadir Ezildi'nin eski fotoğrafları gündem oldu! Bu halinden eser yok
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Kadir Ezildi'nin eski fotoğrafları gündem oldu! Bu halinden eser yok

Sunduğu temizlik programıyla popüler olan Kadir Ezildi, son dönemin konuşulan isimleri arasında. Özel hayatıyla da merak konusu olan Ezildi'nin eski fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Ezildi’nin estetiksiz günlerine dair ortaya çıkan fotoğraflar görenler şaşkına evirdi.

Ekleme: 23.03.2022 - 15:02 Güncelleme: 23.03.2022 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Fox TV'de yayınlanan En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Günlük hayattan kesitleri sık sık paylaşan Kadir Ezildi samimi ve enerjik tavırlarıyla beğeni topluyor.


Özel hayatına dair açıklamalarda bulunmaktan çekinen Ezildi, Gökhan Çınar'ın YouTube'da yayınlanan Katarsis programında bu kuralı ilk kez bozdu. Programda samimi açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki Ezildi, babasıyla yıllardır görüşmediğini ve kendisinin ne yaptığına dair en ufak bir fikri olmadığını açıkladı.

Kadir Ezildi, babasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çok anlayışlı bir babam vardı. Asla geri kafalı değildi. Senin düşüncene saygı duyardı. Bazen bencillikleri vardı, yalan söylemeyeceğim ama çok da babama karşı kendimi beğendirmek zorunda hissetmiyordum. Babam erkek kardeşime çok düşkündü. Onun annesiydi o, babası değildi. Yani doğursa bu kadar sevemezdi..."

Ailesine dair özel açıklamalarıyla gündeme gelen Kadir Ezildi'nin eski fotoğrafları ortaya çıktı. En Hamarat Benim'in güler yüzlü sunucusu Kadir Ezildi'nin estetiksiz halini görenler şaşıp kaldı.

Temizlik Benim İşim programıyla gönüllere taht kuran ve şimdilerde En Hamarat Benim yarışmasıyla evlere konuk olan Kadir Ezildi'nin burun estetiği yaptırmadan önceki hali, sevenlerini şaşırttı.

Kadir Ezildi'nin eski fotoğrafları gündem oldu! Bu halinden eser yok

Lise yıllarında başlayan temizlik takıntısı ve sosyal medyada paylaştığı videolarla ilgi çeken Kadir Ezildi, TLC'de yayınlanan Temizlik Avcıları programıyla ekran macerasına başlamıştı.

Daha önce bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan Kadir Ezildi, FOX TV'nin Temizlik Benim İşim yarışmasıyla Türk halkının kalbini kazandı.
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