. Estetiğin dozunu fazla kaçırdı!
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Estetiğin dozunu fazla kaçırdı!

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Dilşeker, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. 48 yaşında olan şarkıcının son halini gören tanıyamadı. Estetiğin dozunu kaçıran şarkıcı adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...

Ekleme: 23.03.2022 - 18:41 Güncelleme: 23.03.2022 - 18:44 / Editör: Ozge Selin
90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Pınar Dilşeker, son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Dilşeker'in son halini gören tanıyamadı. Geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan şarkıcı adeta bambaşka biri oldu.

Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker'in değişimine beğeni yağdı.

İşte Pınar Dilşeker'in son hali…

Estetiğin dozunu fazla kaçırdı!

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