Ebru Şallı ve Uğur Akkuş 'boşanma' iddialarının ardından el ele görüntülendi!

2011 yılında yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü. Ardından Ebru Şallı'nın sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldırması dikkat çekmişti. Boşanma iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen çift, günler sonra İstinye'de objektiflere yansıdı.



Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, dolandırıcılık gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberleri çıkmıştı. Uzun zamandır maddi zorluklar yaşayan eşinin yanında olan 45 yaşındaki eski mankenin, artık boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü.



"HİÇ UMURSAMIYORUZ BUNLARI"



Hakkındaki dedikoduları yalanlayan Akkuş, "Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil" açıklamasını yapmıştı.



EŞİNİN SOYADINI SİLDİ



Ebru Şallı'nın, sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldırması, boşanma dedikodusunu güçlendirmişti. TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programında; Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı, hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu vurgulandı.





SORULARI GÜLEREK GEÇİŞTİRDİ



Ayrılık haberlerinin gölgesinde Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, önceki akşam İstinyePark'ta bir restorandan el ele görüntülendi. Son günlerde gündemden düşmeyen çifte, basında çıkan haberler soruldu.



Gazetecilerin ''Ebru Hanım ayrılık haberleriyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Akkuş soyadını sosyal medya hesabınızdan neden kaldırdınız?'' şeklindeki sorusunu Şallı, gülerek yanıtsız bıraktı. İkilinin bir hayli neşeli olması dikkatlerden kaçmadı.



KAÇAMAK CEVAPLAR!

Uğur Akkuş ise ''Geçtiğimiz aylarda cezaevine girdiğiniz doğru mu?'' sorusunu, ''Arkadaşlar ne alakası var. Amerika'daydım'' diyerek geçiştirdi.



Akkuş hakkında "2016'da yargılandığı ve 'basit yaralama' suçundan verilen hüküm nedeniyle Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'na girdiği, Covid-19 hastalığının yaygın olması nedeniyle düzenli olarak imza atması şartıyla cezaevinden çıktığı" haberleri çıkmıştı.



"HEPİNİZİ SEVİYORUM"



Uğur Akkuş, geçtiğimiz günlerde kızı Aden Su’nun 9'uncu doğum gününü yakın dostlarının katılımıyla bir partiyle kutladı. Doğum gününde Akkuş ve Şallı ailesinin tüm bireyleri bir araya gelmişti.



Doğum günü pastasını Ebru Şallı, Uğur, Aden Su ve Emiralp birlikte kesmişti. Partide çekilen fotoğrafları, “Adenimiz”, “Hepinizi seviyorum”, “Sevimli beybiler” etiketiyle paylaşan Ebru Şallı, evliliğinde sorun olmadığı mesajını vermişti.



EVLAT ACISI YAŞADI

Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars Tan, geçtiğimiz yıl nisan ayında uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek hayatını kaybetmişti.