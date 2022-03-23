Bileziğinin fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Hadise’ye evlilik teklifinde 3 milyon TL’lik yüzük takarak tartışma yaratan Mehmet Dinçerler, nişanda da ünlü şarkıcıya taktığı pırlanta bilezik ile gündeme geldi. Dinçerler'in Hadise'ye aldığı yüzük, Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına damga vurmuştu.

Müzikteki başarısını özel hayatına da taşıyan sevilen şarkıcı Hadise, Dinçerler Ailesi'nin kalbini de kısa sürede fethetti. Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz hafta Göktürk'teki evinde evliliğe ilk adımı atan ünlü popçu, nişan öncesinde tüm çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalattı.



Bu sayede nişan merasimindeki tüm detayları gizli tutan Hadise'ye nişanda ne takıldığı merak konusu oldu. Güzel popçuya evlilik teklifinde bulunurken 3 milyon TL'lik bir yüzük takan damat, nişanda da kesenin ağzını açtı.



KESENİN AĞZINI AÇTI

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Mehmet Dinçerler ile ailesi, Hadise'ye bu kez de 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 100 bin TL'lik pırlanta bir bilezik taktı. Dinçerler Ailesi'nin bir de pırlanta kolye taktığı güzel popçu, "Milyonluk gelin" dedirtti.



Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye aldığı yüzük, Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına damga vurmuştu. Şirketin ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı, "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin" demişti.



"NEDEN SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BEKLEYEYİM?"

Ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bekleyemeyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulunmuştu.



Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile fotoğrafını; "Her gün benim sevgilim olduğun halde neden sevgililer gününü bekleyeyim" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Dinçerler ise Hadise'ye "Ah o gülüşün" yorumuyla karşılık vermişti.



SON İZLERİ DE SİLDİRDİ!

Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. 36 yaşındaki şarkıcı, ardından Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu ilişkileri devam eden çiftten Hadise'nin, eski sevgilisiyle alakalı son hamlesi gündem olmuştu.

