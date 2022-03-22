. Yurdaer Okur'dan yeni imaj!
  • USD: 14,82 - 14,84
  • EURO: 16,37 - 16,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yurdaer Okur'dan yeni imaj!

Yurdaer Okur (47), dönem dizisi ‘Alpaslan: Büyük Selçuklu’dan ayrıldıktan bir hafta sonra çekimlerine başladığı 'Hakim' dizindeki 'Azem Demirkıran' rolü için uzun saç ve sakalına veda etti.

Ekleme: 22.03.2022 - 09:40 Güncelleme: 22.03.2022 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Yurdaer Okur, Limon Yapım tarafından çekilen, atv ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Hakim’de yine farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Karadayı’daki Savcı Turgut’tan 'Yeter' dizisindeki Yekta’ya kadar televizyonda onlarca farklı karaktere hayat veren Okur, ‘Your Honor’ dizisinden uyarlanan Hakim'de mafya liderini canlandıracak.

Yurdaer Okurdan yeni rol için yeni imaj

Yurdaer Okur, ‘Alpaslan: Büyük Selçuklu’ya veda ettikten bir hafta sonra Hakim dizisinin çekimlerine başladı. 'Emir Bozan' karakteri için uzattığı saçı ve sakalını kesen oyuncu, 'Azem Demirkıran' rolü için yepyeni imajıyla kamera karşısına geçti.
Bakan Dönmez: Yavuz Sondaj Gemisi 4 Nisan'da kritik göreve çıkıyor
Bakan Akar'dan flaş Ukrayna açıklaması: BM yaptırımlarına uygun şekilde harekete ediyoruz
AB'den tarihi karar! 'Avrupa tehdit altında' diyerek duyurdular...
Halk TV'de YouTube geliri tartışması! Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollar ayrıldı!
Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 158 kişiye gözaltı kararı
Hollanda Başbakanı Rutte Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor
İBB'nin kestiği asırlık çınarlar peyzaj şirketi kurbanı mı?
FETÖ’cülerden ‘bot’ hesap provokasyonu: Kirli oyunu bu kez Emniyet üzerinden yürüttüler
132 kişi vardı! Çin'de dün yaşanan uçak kazasıyla ilgili acı haber
İşgalde 27’nci gün: Zelenskiy’den ‘müzakereler için referandum’ mesajı
Avrupa'da gıda krizi: Belçika'da raflar boşaldı!
Görüntüler gerçeği gözler önüne sermişti: Muğla'daki darp olayında yeni gelişme!
Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'referandum' çıkışı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek
CHP'li Özkan'ın 'Selahattin Demirtaş' çıkışına Parti Sözcüsü Öztrak da destek verdi: Haksız yere içeride
Elden para vermeyi reddedip akbil basmak isteyen yolcuya İETT yetkilisinden hakaret: Konuşma gevşek gevşek
Muğlalı ünlü işadamı Muhammed Talha Koçar FETÖ'nün infaz koruma memurlarının imamı çıktı
Bakan Soylu Türkiye'ye sığınan Ukraynalı mülteci sayısını duyurdu: Bu Batı hayatta akıllanmaz
Türkiye'de bir ilk olacak! Kuyumcular harekete geçti: Altınbank geliyor

Türkiye'de bir ilk olacak! Kuyumcular harekete geçti: Altınbank geliyor

Portekiz'e Türkiye maçı öncesi şok! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı...

Portekiz'e Türkiye maçı öncesi şok! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı...

Bakan Soylu'dan bekçi ataması ve 3600 müjdesi

Bakan Soylu'dan bekçi ataması ve 3600 müjdesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Şehrimizin 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Şehrimizin 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun

Pentagon'dan korkutan açıklama: Karadeniz’deki Rus savaş gemilerinde hareketlilik arttı

Pentagon'dan korkutan açıklama: Karadeniz’deki Rus savaş gemilerinde hareketlilik arttı

Peş peşe açıkladılar! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

Peş peşe açıkladılar! Çok sayıda ilde okullara kar tatili