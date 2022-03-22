Yurdaer Okur'dan yeni imaj!

Yurdaer Okur (47), dönem dizisi ‘Alpaslan: Büyük Selçuklu’dan ayrıldıktan bir hafta sonra çekimlerine başladığı 'Hakim' dizindeki 'Azem Demirkıran' rolü için uzun saç ve sakalına veda etti.

Yurdaer Okur, Limon Yapım tarafından çekilen, atv ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Hakim’de yine farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Karadayı’daki Savcı Turgut’tan 'Yeter' dizisindeki Yekta’ya kadar televizyonda onlarca farklı karaktere hayat veren Okur, ‘Your Honor’ dizisinden uyarlanan Hakim'de mafya liderini canlandıracak.



Yurdaer Okurdan yeni rol için yeni imaj



Yurdaer Okur, ‘Alpaslan: Büyük Selçuklu’ya veda ettikten bir hafta sonra Hakim dizisinin çekimlerine başladı. 'Emir Bozan' karakteri için uzattığı saçı ve sakalını kesen oyuncu, 'Azem Demirkıran' rolü için yepyeni imajıyla kamera karşısına geçti.