Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı

Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez, 6 Kasım'da evinde komaya girmiş halde bulundu, ardından da vefat etti. Savcılık şüpheli gördüğü ölümle ilgili soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen otopsi raporu geldi

Murat Göğebakan, yaklaşık 11 yıl Sema Bekmez'le evli kalmış, çiftin bir çocukları olmuştu. Kansere yakalanan Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra "Beni aldattı" diyerek eşi Sema Bekmez'le boşanmıştı.



EV ARKADAŞI BULDU



51 yaşındaki Bekmez, 6 Kasım sabahı, evde arkadaşı tarafından komaya girmiş bir şekilde bulundu. Etiler'deki özel bir hastaneye kaldırılan Bekmez, burada hayatını kaybetti.



KALP YETMEZLİĞİ ÇIKTI



Sema Bekmez'in ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı

Ev arkadaşı, verdiği ifadede "Ağzından beyaz renkli sıvı gelmişti. Ambulansı aradım" dedi.



Adli Tıp Kurumu, Bekmez'in kesin ölüm sebebini anlamak için yaptığı otopsi sonrası "Ölüm nedeni kalp damar yetmezliği" raporunu verdi.



Savcılık ölüm üzerindeki şüpheli durum kalktığı için dosyayı kapattı.



MURAT GÖĞEBAKAN'IN 'KALBİM YARALI' ŞARKISI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU! KANSER TEDAVİSİ GÖRÜRKEN EŞİ ONU TERK ETMİŞTİ…



Henüz 45 yaşındayken kanser hastalığına yenik düşen ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın hayat hikayesi dinleyenleri hüzünlendiriyor.



Kısa süren hayatına çok büyük başarılar sığdıran başarılı sanatçı Murat Göğebakan, unutulmaz şarkıları ile her zaman anılıyor.



İlk kez 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan'ın hastalığı yeniden nüksetmiş, lösemiye bağlı ani kalp durması sonucu hayatını kaybetmişti.





Murat Göğebakan kanser tedavisi görürken eşi Sema Bekmez onu terk etmişti. Murat Göğebakan'ın katıldığı bir programda 'Kalbim Yaralı' şarkısını gözyaşları içinde seslendirmesi ise hayranlarının hafızasına kazınmıştı.



Murat Göğebakan sosyal medyada gündem oldu. Göğebakan'ın hayranları ünlü sanatçının 'Kalbim Yaralı' şarkısını sosyal medyadan hem paylaşıyor hem de ünlü sanatçıyı duygusal sözlerle anıyor…



Adana'da 1968'de dünyaya gelen şarkıcı Murat Göğebakan, anne ve babasının işi dolayısıyla çocukluğunu Almanya ve Adana'da geçirdi.



İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlayan sanatçı, 1986'da girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev aldı.



Sanatçı, aynı yıllarda dergah eğitimi aldı ve gitar dersleri verdi.



Hayallerini gerçekleştirmek ve bir albüm çıkarmak üzere 1995'te Adana'dan İstanbul'a gelen Göğebakan, 1997'de "Ben Sana Aşık Oldum" albümünü müzikseverlerle buluşturdu.



Sanatçının ilk albümü büyük bir çıkış yaparken, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülüne layık görüldü.



"HASAN'DAN OLMA HATİCE'DEN DOĞMA" İSİMLİ KİTAPTA KENDİNİ ANLATTI



Kendi yaşamının merak edilenlerini "Hasan'dan Olma Hatice'den Doğma" isimli kitabında kaleme alan Göğebakan, kitapta şu bilgileri paylaşmıştı.

"10 Ekim 1968 tarihinde Hatice ve Hasan Göğebakan çiftinin ilk çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldim. Avrupa'ya en çok da Almanya'ya göç dalgası sürüyordu halen.



O dönemlerde ekonomik şartlar hem de insanların daha iyi bir yaşam istemeleri nedeniyle oldukça popüler olan, keza günümüzde de benzer nedenlerle hala popüler, yurt dışı kervanına katıldı, annem ve babam.



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Bu uzun sürecek bir ayrılık anlamına geliyordu. Henüz bir bebektim ebeveynlerimden ayrıldığımda. Beni babaannemlere emanet ederek gitmişler. Bir süre sonra kız kardeşim doğdu ve o da benimle aynı kaderi paylaştı.



Uzun yıllar boyunca babaannemlerde kaldım. Annem ve babamı hatırladığım kadarıyla ilk kez beş yaşımdayken gördüm. Çok uzun yıllar hem de belki onlara en çok ihtiyaç duyduğum yaşlarda ayrı kalmış olsam da onlardan, ben onları çok seviyorum."



MURAT GÖĞEBAKAN 2009'DA KANSERE YAKALANDI



Başarılı sanatçı, 2009'un Mayıs ayında grip olduğu düşüncesiyle gittiği hastanede, kan kanseri olduğunu öğrendi. İlerleyen hastalığı dolayısıyla hastaneye yatan sanatçı, 2010'da hastalığını yenerek müzik hayatına devam etti.



Bu dönemde katıldığı bir söyleşide kanser hastalığına dikkati çeken Murat Göğebakan, "Ne yazık ki ülkemizde bu tehlikeyi yaşayan ya da bununla karşı karşıya kalan birçok insan var.

Bu nedenle toplumsal bilinç oluşturulmalı. İnsanlar bu tehlikelere karşı mücadele etmeli. İnsan inanırsa başaramayacağı hiçbir şey yok." demişti.



MURAT GÖĞEBAKAN'IN EŞİ KİMDİR?



2000 yılında Sema Bekmez'le nikah masasına oturdu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son buldu. 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez'le yollarını ayırmıştı.



Ayrılığın gerekçesi ihanetti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açtı ve dava 2011 yılında sonuçlandı, çift resmen boşandı.