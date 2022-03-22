İşte İbrahim Kutluay'ın yeni sevglisi!

Yaz ayında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir aşk yaşayan Gülcan Arslan’ın adı, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Teoman ile anılmıştı. İkilinin, özel bir davette yakınlaştıkları ve samimi oldukları iddia edilmişti. Ünlü oyuncunun şimdilerde İbrahim Kutluay ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.



Gülcan Arslan, daha önce arkadaşlarıyla gittiği tatilde ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamıştı. Ancak ikilinin birlikteliği çok uzun sürmemişti.



Hayatında uzun süredir kimsenin olmadığı bilinen Teoman ve yaz ayında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir aşk yaşayan Gülcan Arslan’ın bir davette yakınlaştığı iddia edildi.



BİRLİKTE DANS ETTİLER



İkilinin davet boyunca hep yan yana oldukları, sahnede olan Kenan Doğulu şarkıları eşliğinde dans ettikleri öğrenildi. Gecenin hemen ertesi günü Teoman, kişisel sosyal medya hesabından Gülcan Arslan’ın dans ettiği anları paylaştı. Bu paylaşım sonrası Arslan da Teoman’ın paylaşımını kendi kişisel sosyal medya hesabında paylaştı ve Teoman’ı sosyal medyadan takibe aldı.



TEOMAN'DAN İLK AÇIKLAMA



Aşk iddiası sonrası ilk açıklama Teoman'dan geldi. Nişantaşı'nda görüntülenen rock müziğin ünlü ismi, Gülcan Arslan ile hakkında çıkan haberlere ilişkin ilk kez konuştu. 2015 yılında boşandığı Ayşe Kaya ile evliliğinden Zeyno adında bir kızı olan Teoman, ünlü oyuncuyu tanımadığını söyleyerek şaşırttı.





"KIZI TANIMIYORUM BİLE"



"Palavra canım ya. Kızı tanımıyorum bile. Arkadaşım çekmiş onu paylaştım" açıklamasını yapan Teoman, söz konusu dedikoduyu net bir şekilde yalanladı.



SÜRPRİZ AŞK İDDİASI!



Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandıran İbrahim Kutluay'ın, yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Eski milli basketbolcunun, yaklaşık bir aydır Gülcan Arslan'la birlikte olduğu iddia edildi.



İlişkilerini sadece arkadaşlarına söylediği konuşulan çift, birlikteliğini gözlerden uzak yaşıyor. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün dost ortamında tanışan ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.