. Derya Şensoy'dan evlilik açıklaması!
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Beyaz Gazete
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Derya Şensoy'dan evlilik açıklaması!

Güzel oyuncu Derya Şensoy ile annesi Derya Baykal, geçtiğimiz akşam Ortaköy'de görüntülendi. Bir mekandan çıktıklarını ifade eden Derya Baykal ile Derya Şensoy, gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti. Şensoy, evlilik sorularına verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ekleme: 22.03.2022 - 09:42 Güncelleme: 22.03.2022 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Ferhan Şensoy'u kaybetmelerinin ardından büyük üzüntü yaşayan Derya Bakla ile Derya Şensoy, önceki akşam Ortaköy'de bir mekandan çıkarakken objektiflere yansıdı. Anne-kız bir düğüne katıldıklarını söyledi.

Derya Şensoy da "Ağabeyimin çok yakın arkadaşı, benim de elinde büyüdüğüm Cevat ağabeyimin düğünü. Bu özel gününde kendisini yalnız bırakmadık. Sabah çekimim olduğu için ben erken ayrılmak durumunda kaldım." dedi.

"Siz neler yapıyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren Derya Baykal, "Ben bir şey yapmıyorum. Bebek Bakıyorum. Şimdi de oraya gidiyorum." şeklinde konuştu.

DERYA ŞENSOY'DAN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Şensoy, gazetecilerin "Sizin evlilik planınız var mı?" sorusuna "Zor zamanlar geçirdik. Şu anda aklımızda bir böyle bir düşünce yok" yanıtını verdi.

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