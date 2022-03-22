. Çocuğa cinsel istismardan gözaltına alınmıştı! Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy hakkında flaş gelişme!
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Beyaz Gazete
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Çocuğa cinsel istismardan gözaltına alınmıştı! Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy hakkında flaş gelişme!

Kamuoyunda “Ciciş Kardeşler” olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ersoy, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Covid-19 nedeniyle izinli olarak çıkması sonrasında Etiler Ş.N.S. Polis Merkezi Amirliği’ne imza atmak için geldiğinde gözaltına alındı. Ciciş Esra gözaltına alındığında “İftiraya uğradım ben böyle bir şey yapmadım” dedi. Edinilen son dakika bilgisine göre Esra Ersoy çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Ekleme: 22.03.2022 - 16:35 Güncelleme: 22.03.2022 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy (39), 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Esra Ersoy, bir süre önce "basit yaralama" suçundan tutuklu bulunduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Covid-19 salgını nedeniyle ikametinin bulunduğu karakola imza vermek şartıyla süreli olarak tahliye edilmişti. Bu kapsamda imza atmak için dün akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine gelen Esra Ersoy, hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Esra Ersoy İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede hakkında verilen ceza kararı yüzünde okunan Esra Ersoy'un tutuklandığı öğrenildi.

"İFTİRAYA UĞRADIM, BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM"

Geceyi nezarette geçiren Esra Ersoy, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Ersoy, İHA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna ağlayarak, "İftiraya uğradım, ben böyle bir şey yapmadım ki pişman olayım" dedi. Öte yandan Ersoy'un emniyette, "Kamu malına zarar verme", "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", "Açıktan Hırsızlık" ve "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Çocuğa cinsel istismardan gözaltına alınmıştı! Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy hakkında flaş gelişme!

"13 YAŞINDA GİBİ DURMUYORDU"

Esra Ersoy da sosyal medyadan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bunu siz de biliyorsunuzdur ki peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu ne yapayım ben Allah aşkına! Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı, boyu benden uzundu falan" demişti.
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