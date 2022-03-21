. Zor günleri atlatan Alişan ile Buse Varol çifti reklamların aranan yüzü oldu!
  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,33 - 16,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zor günleri atlatan Alişan ile Buse Varol çifti reklamların aranan yüzü oldu!

Alişan ile Buse Varol’un evliliğindeki kriz, manşetlerden düşmedi. Sıkıntıları aşıp barışan çift, yarın bir mobilya firmasının lansmanına katılıp 100 bin TL’yi ceplerine indirecek.

Ekleme: 21.03.2022 - 09:30 Güncelleme: 21.03.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Şubat'ın 6'sında kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ile Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu ileri sürüldü.

Hatta ikilinin yasal işlemleri başlattığı bile ileri sürülürken; güzel oyuncunun alyansını çıkarması iddiaları güçlendirdi. Ancak araya giren aile büyükleri, ünlü çifti barıştırdı.

TEKLİF YAĞIYOR
Boşanma süreciyle manşetlerden düşmeyen ikilinin barışması da gündem olunca; Alişan ile Buse Varol, firmaların gözdesi haline geldi.

Yarın Güneşli'deki bir mağazadaki yeni koleksiyon tanıtımına katılacak olan çift, bu reklam ziyareti karşılığında 100 bin TL aldı.

Daha birçok firmadan reklam teklifi alan ikili için "Barışma bereketli geldi" yorumları yapıldı.
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ukrayna istihbaratından çarpıcı iddia: Kadirov'un askerleri ülkeden kaçtı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktı! Zelenskiy'nin yanı başındaki FETÖ'cü kim?
Polis memuru Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalandı
Fransız Le Figaro’dan İHA övgüsü: Rusya’ya karşı direnişin anahtarı
PKK'nın gelini HDP'li Semra Güzel'in yüksek mahkeme başvurusu karara bağlanacak
Çin'de 133 kişi taşıyan yolcu uçağı düştü
Aleyna Çakır davasında kan donduran detaylar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun önce bayıltmış ardından...
İSKİ Genel Müdürü: Elmalı, Kazandere, Istrancalar'daki beş barajımız taşıyor
Ukrayna'daki kimyasal tesiste amonyak sızıntısı
Sokak ortasında tanımadığı kişi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü!
İşgalde 26'ncı gün: Barış umudu bugünkü müzakerede
'Amirallerin Montrö bildirisi' davasının görülmesine başlandı
Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
Geziciler için karar günü! 16 sanıklı Gezi Parkı davasında son savunmalar alınacak...
Putin’den yaptırım kararlarına sert tepki! Batı’nın Rusya planına ateş püskürdü
Türkiye'nin konuştuğu İlker Reis'ten yeni video! Yunan tacizinin görüntülerini paylaştı, böyle tepki gösterdi
Konutta fiyatları düşerek düzenleme! KDV indirimi geliyor!
24. dönem Ankara milletvekili Sinan Aygün CHP'yi bombaladı: Yolsuzluk arayan Kılıçdaroğlu Ankara'ya baksın
Ukrayna'dan dikkat çeken iddia: Putin'i zehirleyecekler! İşte yerine geçecek 4 isim
Sahibinden ve galeriden araba alım satımında akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Film senaryolarını aratmayan yöntem

Sahibinden ve galeriden araba alım satımında akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Film senaryolarını aratmayan yöntem

'Fidan dede' 35 yılda 550 bine yakın fidanı toprakla buluşturdu

'Fidan dede' 35 yılda 550 bine yakın fidanı toprakla buluşturdu

Akdeniz sahilleriyle ilgili korkutan uyarı: Temastan kaçının

Akdeniz sahilleriyle ilgili korkutan uyarı: Temastan kaçının

Dolarda kritik seviye! Piyasaların seyri ne olacak?

Dolarda kritik seviye! Piyasaların seyri ne olacak?

Şehirden sıkıldı köye yerleşti: Aldığı hibe ile paraya para demiyor

Şehirden sıkıldı köye yerleşti: Aldığı hibe ile paraya para demiyor

Dünyanın ilk beyin ameliyatı Aksaray’da yapılmış: Görenler inanamadı: 10 bin 500 yıllık!

Dünyanın ilk beyin ameliyatı Aksaray’da yapılmış: Görenler inanamadı: 10 bin 500 yıllık!