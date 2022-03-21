Zor günleri atlatan Alişan ile Buse Varol çifti reklamların aranan yüzü oldu!

Alişan ile Buse Varol’un evliliğindeki kriz, manşetlerden düşmedi. Sıkıntıları aşıp barışan çift, yarın bir mobilya firmasının lansmanına katılıp 100 bin TL’yi ceplerine indirecek.

Şubat'ın 6'sında kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ile Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu ileri sürüldü.



Hatta ikilinin yasal işlemleri başlattığı bile ileri sürülürken; güzel oyuncunun alyansını çıkarması iddiaları güçlendirdi. Ancak araya giren aile büyükleri, ünlü çifti barıştırdı.



TEKLİF YAĞIYOR

Boşanma süreciyle manşetlerden düşmeyen ikilinin barışması da gündem olunca; Alişan ile Buse Varol, firmaların gözdesi haline geldi.



Yarın Güneşli'deki bir mağazadaki yeni koleksiyon tanıtımına katılacak olan çift, bu reklam ziyareti karşılığında 100 bin TL aldı.



Daha birçok firmadan reklam teklifi alan ikili için "Barışma bereketli geldi" yorumları yapıldı.

