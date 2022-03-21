. Ünlü çift bebeklerinin ismini duyurdu!

Oyuncu Hande Soral (34) ile İsmail Demirci (37), 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, şu sıralar "bebek" sevinci yaşıyor. Anne-baba olmak için gün sayan ikiliden Soral, sık sık hamilelik pozlarını Instagram'dan yayınlamaya devam ediyor.Hamileliğinde 30. haftayı geride bırakan ve heyecanı gün geçtikçe artan Hande Soral, eşiyle beraber objektif karşısına geçti. Bir hayli neşeli oldukları görülen çift, yeni fotoğraflarını Instagram hesaplarından yayınladı. İkili, bu paylaşımlarla bebeklerinin ismini de açıkladı.Erkek bebek bekleyen Hande Soral ile İsmail Demirci, yayınladıkları gönderilerle çocuklarına 'Ali' adını vereceklerini duyurdu. Fotoğraflarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören çiftin pozlarına; Bensu Soral, Ece Çeşmioğlu, Çağkan Çulhan ve Bedirhan Soral gibi isimler de yorum yaptı.Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti de yakın dostları tarafından düzenlenen partide açıklanmıştı. Heyecan dolu anlar yaşayan Hande Soral ile İsmail Demirci, erkek bebeklerinin olacağını öğrenmişti. Çift, o esnada çekilen videoyu takipçileriyle de paylaşmıştı.Öte yandan mayıs ayının üçüncü haftası gibi bebeğinin doğmasını beklediklerini söyleyen Soral, "Boğa erkeği olacak..." şeklinde konuşmuştu.Kalabalık aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu söyleyen Hande Soral, "Tek çocuklu bir anne olmak istemem. Kardeşlik muhteşem bir şey." ifadelerini kullanmıştı.