. Pınar Deniz'den flaş kilo açıklaması!
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Beyaz Gazete
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Pınar Deniz'den flaş kilo açıklaması!

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen 'Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, gazetecilerle konuşarak hem yer aldığı sektörle, hem de özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 21.03.2022 - 09:57 Güncelleme: 21.03.2022 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Yargı'da Avukat Ceylin Erguvan karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz gün alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ünlü isim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İNSANLAR YARGI'YI İZLİYOR, MUTLU OLUYORUM"
Deniz, avukatlık mesleğinin de oyunculuk kadar zor olduğunu söyleyerek, "Dizi güzel gidiyor, reytingler yüksek. Herkes severek izliyor, o yüzden çok mutluyum. Uzun süredir hiç televizyon izlemeyip bizim işi izliyor insanlar, mutlu oluyorum" dedi.

Pınar Deniz: Ben biraz işkoliğim!
Güzel oyuncu, sözlerine; "Avukat rolünü özümsedim, yakında avukat olarak çıkabilirim gerçekten. Avukat arkadaşlarıma hep danışıyordum. Zor bir meslek" şeklinde devam etti.

"OYUNCULUK KOLAY BİR İŞ DEĞİL"
Pınar Deniz, 'Avukatlık mı yoksa oyunculuk mu daha zor?" sorusu üzerine ise "Yani şöyle; oyunculuk zor bir meslek. Dışarıdan kolay gibi görünüyor ama gerçekten tüm hayatını alan ve ben psikolojik olarak karakterin içinde hissetmeyi seven biri olduğum için çok zor meslek. Oyunculuk öyle kolay bir iş değil, oyuncu olmak isteyenlere söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, ayrıca geçtiğimiz günlerde 'Kadını ezen, hor gören projelerde yer almıyorum" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, bunu prensip edindiğini ve televizyon işlerinde bu duruma daha çok dikkat ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu bir prensip meselesi, senaryoları okurken buna dikkat ediyorum, özellikle televizyon işlerinde. Sürekli bunu söylüyormuşum gibi görünüyor ama öyle değil. Söylemeye çalıştığım şey, şiddetin olduğu bir işin içinde olmayacağım değil, şiddeti güzelleyen bir işin içinde olmayacağım. Yoksa hayatta savaş, şiddet, taciz var maalesef. Sadece bunları güzelleyen bir işin içinde olmak benim ruhuma uygun değil. o tarz projeler seçmiyorum."

"KARAKTERİM 40 KİLOYA DÜŞECEKSE, DÜŞERİM"
Ünlü oyuncu, özellikle kadın oyuncuların kimi zaman sektörde rol için fiziki olarak baskılara maruz kaldığını anlatıp, "Bu kişinin nasıl hissettiği ve yolunu nasıl çizdiği ile alakalı bir şey. Ben hiçbir zaman, hayatımın hiçbir döneminde öyle hissetmedim. Sıfır beden de değilim bu arada. Eğer rol bunu gerektiriyorsa olurum, ama sırf sektör 'sen sıfır beden olmalısın' dediği için bunu yine yapmayacağım, kabul etmeyeceğim bu dayatmaları. O tamamen karakterimle ilgili. Karakterim 40 kiloya düşecekce düşerim, 'sektör seni ince görmek istiyor' düşüncesine inanmıyorum" dedi.

"İLİŞKİM YOK"
Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdıktan sonra avukat Nail Gönenli ile aşk yaşadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, işine konsantre olduğunu söyleyip "Hiç bir ilişkim yok şu an, tamamen işimdeyim ve işimi yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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