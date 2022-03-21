Özgü Namal'dan radikal karar

2020 senesinde eşi Serdar Oral’ı kaybeden Özgü Namal Muğla Ayla Yaylası'ndaki çiftliği, tek bir şartla Köyceğiz’de yaşayan bir aileye devretti.

Oyuncu Özgü Namal'ın nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral 2020 yılında henüz 53 yaşındayken kalp krizi nedeniyle vefat etmişti.



Zamansız ölümle sarsılan başarılı oyuncu, acı olayın ardından 2015 yılından bu yana 2 çocuklarıyla yaşadıkları Muğla Köyceğiz'deki çiftlik evlerine de adım atmadı.



Eşini kaybettikten sonra İzmir'e yerleşen ve uzun süredir ortaya çıkmayan Özgü Namal, Ağla Yaylası'nda bulunan çiftliğini de evle ilgilenen Köyceğizli ailenin kullanımına bıraktı.



Takvim'in haberine göre; Özgü Namal'ın tek şartı ise şuydu: "Lütfen evimizi eşimin hiçbir eşyasına dokunmadan olduğu gibi saklayın."



Özgü Namal'ın 10 yıllığına kiraladıkları çiftlik evinin sözleşmesi, 2025 tarihinde doluyor.





