. Özge Özpirinçci'den müjdeli haber
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Özge Özpirinçci'den müjdeli haber

Kadın, Aşk Yeniden ve Fİ gibi sevilen dizilerden tanıdığımız oyuncu Özge Özpirinçci, 2021 senesinin son aylarında doğum yaparak bebeğine kavuşmuştu. Bir süredir bebeğiyle ilgilenen Özge Özpirinçci, tekrar setlere dönmeye hazırlanıyor.

Ekleme: 21.03.2022 - 00:27 Güncelleme: 21.03.2022 - 00:28 / Editör: Ozge Selin
2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan 35 yaşındaki Özge Özpirinçci ile 38 yaşındaki meslektaşı Burak Yamantürk, geçtiğimiz eylül ayında sade bir nikâhla evlenmişti.

Marmaris'te düzenlenen küçük bir düğün töreninde birbirine 'evet' diyen çifte, bu özel günde akrabaları ve yakın dostları şahitlik etmişti.

Evlendiğinde kızına hamile olan Özpirinçci, geçtiğimiz kasım ayında kızı Mercan'a kavuşarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

Bebeiğini kucağına alınca oyunculuğa ara veren Özge Özpirinçci, Yavuz Turgul'un yeni sinema projesine "evet" dedi.

Filmde başrol oynayacak olan Özpirinçci, usta isimle çalışacağı için hem mutlu hem de heyecanlı.

Şimdilik ismi açıklanmayan, ancak bir çocuğun hikayesini konu alacağını öğrenilen film, dijital platformda seyirciyle buluşacak.

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