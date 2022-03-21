Özcan Deniz'in İranlı nişanlısı Samar Dadgar'dan flaş nikah tarihi açıklaması! Yeniden evlenmek için kolları sıvadı!

Feyza Aktan ile inişli çıkışlı bir evlilik yaşayan, olaylı bir de boşanma süreci geçiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, bir süredir İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz; geçen günlerde İranlı sevgilisine evlilik teklifi etmişti. Tektaşını paylaşarak müjdeyi patlatan Samar Dadgar, yeni bir paylaşımda bulundu. Dadgar, nişanlandığı Deniz ile evlilik tarihi hakkında konuştu. İşte detaylar...

Özcan Deniz, önceki akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı.



Rezervasyonları günler öncesinden dolan geceye karlı havaya rağmen ilgi büyüktü.





Özcan Deniz'i yalnız bırakmayan sevgilisi, İranlı Samar Dadgar da Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı.



Bu yıl İstanbul Moda Akademisi'nden mezun olmayı, İran ve Londra'da mağaza açmayı hedeflediğini söyledi.



'ŞİMDİLİK NİŞANLIYIM'



Evlilik konusunda gelen bir soruya ise "Şimdilik nişanlıyım."



"Nikâhın tarihini daha belirlemedik" diye cevap verdi.



Öte yandan geçen günlerde 49 yaşındaki şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Özcan Deniz'in beraatına karar verdi.

8 Mart'ta bir mekanda sahneye çıkan Deniz, yaşananların ardından Feyza Aktan'ı affettiğini söyledi.



Uzun süredir 26 yaşındaki modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan Deniz'den sürpriz bir hamle de geldi.



EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ



Uzun süredir kendisinden 23 yaş büyük olan Özcan Deniz ile aşk yaşayan Dadgar, sosyal medya hesabından tektaş yüzükle fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifi aldığını müjdeledi.



Deniz ile bu zamana kadar çekilmiş romantik anlarını bir video haline getiren modacı, "Hediye gibi geldin hoş geldin" yazarak Özcan Deniz'i etiketledi.



Genç modacının paylaşımını yorumlara sınırlandırması da dikkatlerden kaçmadı.



Özcan Deniz ise sevgilisinin paylaşımına sessiz kaldı.



İSTENMEYEN GELİN İLAN EDİLDİ



Feyza Aktan'dan sonra Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz'in annesinden veto yediği ileri sürülmüştü.



Oğluyla yaşadığı evden ayrılan anne Deniz'in "Bu ilişkiye rızam yok" dediği söylenmişti.





EVLENMEDEN ÖNCE DE SEVGİLİYMİŞ



Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in evlenmeden önceki sevgilisi olduğu iddia edildi.



Seren Serengil, Özcan Deniz'in annesinin o zamanlar bu ilişkiye karşı çıktığını söyleyerek, "Bu diğerinden daha beter diyerek oğluna küstü. Annesinin yaşadığı şahit olduğu bir şeyler var" dedi.



OĞLUNU ENGELLEDİ



Öyle ki; ilişkiyi onaylamayan anne Kadriye Deniz, iddiaya göre oğluyla yaşadığı evi terk etmiş, oğlunu sosyal medyadan da engellemişti.