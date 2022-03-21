. Nurgül Yeşilçay'dan makyajsız paylaşım

Rol arkadaşına arkadan hafif bir şekilde çarpan Yeşilçay, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir ağaca çarpmıştı.Kaza sonrası tedaviye devam eden Nurgül Yeşilçay, “Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor.Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek" ifadelerini kullanmıştı.Nurgül Yeşilçay, şimdi ise Instagram sayfasından paylaştığı doğal haliyle gündeme geldi.Yeşilçay, arabada olduğu bir karesini, “DJ benim! İstek parçalar gelsin!” notu ile paylaştı.İşte Nurgül Yeşilçay'ın o paylaşımı...