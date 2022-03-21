. Kemal Sunal'ın yıllar sonra ortaya çıkan videosu duygulandırdı!
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Beyaz Gazete
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Kemal Sunal'ın yıllar sonra ortaya çıkan videosu duygulandırdı!

Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en sevilen isimlerinden olan Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile dans ettiği video sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları videoda usta ismin neşeli hallerini görünce duygulandıklarını dile getirdi

Ekleme: 21.03.2022 - 13:49 Güncelleme: 21.03.2022 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
3 Temmuz 2000 yılında aramızdan ayrılan ancak hala kalplerdeki yerini koruyan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın bu zamana kadar görülmemiş bir videosu ortaya çıktı.

HAYATI HALA MERAK EDİLİYOR
Oynadığı karakterlerle önemli çıkış yakalayan ve Türk sinema tarihine damga vuran Kemal Sunal, aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmayan bir isim. Hayatı ve yaptıkları hala merak konusu olan Sunal'ın ölmeden önce çekilmiş bir videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

DANS ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
1998 yılında Grup Laçin'in hit olan parçası "Bekar Gezelim" şarkısı eşliğinde Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'la dans ettiği görüntüler sevenlerinin içini ısıttı. Sunal ve Ali Sunal'ın dansına eşlik eden Fatih Ürek, o anları "Benim için çok önemli ve değerli bir video teşekkürler. Saygıyla ve sevgiyle Kemal Sunal" notuyla paylaştı.

Kemal Sunal'ın yıllar sonra ortaya çıkan videosu duygulandırdı!

GÖRENLER DUYGULANDI
Kemal Sunal'ın oldukça neşeli olduğu ve dans ettiği görüntüleri ilk kez gören sosyal medya kullanıcıları, usta isme bir kez daha sevgi ve saygı duyduklarını dile getirdi.
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