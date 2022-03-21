. İrem Derici kural bozmadı

21 Mart’ta 35 yaşına giren Derici, sevgilisi ile erken doğum günü kutlaması yapmıştı.İrem Derici, şimdi ise sahne aldığı mekanda çekilen pozlarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.Cesur sahne kostümleriyle sık sık konuşulan İrem Derici, bu sefer ise derin dekolteli bir elbise tercih etti.İşte İrem Derici'nin o paylaşımı...