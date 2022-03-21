. Değişimiyle olay olmuştu!
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Değişimiyle olay olmuştu!

Kısmetse Olur'un gelmiş geçmiş en akılda kalan yarışmacısı olan Melis Buse Betkayan, Habeler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Herkese kök söktüren yarışmacı olarak hafızalara kazınan Melis, değişimiyle ilgili de konuştu. Birden fazla estetik yaptırdığı yönünde eleştiri alan fenomen isim yaptırdığı bütün estetikleri anlattı.

Ekleme: 21.03.2022 - 19:13 Güncelleme: 21.03.2022 - 19:15 / Editör: Ozge Selin
2015 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur'un dişli yarışmacılarından olanMelis Buse Betkayan, Haberler.com'un YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yarışmaya katılma sürecinden özel hayatına dair soruları cevaplayan Betkayan, yaptırdığı estetiklerden yarışmada kimsenin bilmediği konular hakkında konuştu.

"SADECE BURNUMDA ESTETİK VAR"

Kısmetse Olur'da yaşanan ilişkiler hakkında konuşan Melis Buse Betkayan, bazı yarışmacıların sevgilisinin en yakın arkadaşıyla aşk yaşadığını, daha sonra da evlendiğini dile getirdi. Programdaki kavgaların gerçek olduğunu da söyleyen Betkayan, "Benim kavgalarımın yüzde 90'ı gerçekti" diyen ünlü isim dayak yediğini ifade etti. Yakında güzellik merkezi açacağını dile getiren Betkayan "Sadece burun estetiğim var, dudak dolgularımı erittim. Ne bir göğüs silikonum, ne bir kalça implantım yok. Ufak tefek dokunuşlar dışında bir şey yaptırmıyorum" diyerek estetik iddialarına son noktayı koydu.

"FİNAL GECESİNDE ÖLEBİLİRDİM"

"Programda unutamadığın bir kavga var mı?" sorusuna ise Betkayan "Final gecesi" cevabını verdi. O gece çok büyük bir tartışmanın yaşandığını söyleyen Betkayan, "Felaket bir geceydi. Cehennem gibiydi. Yerde cam kırıkları. Ben masaların üstünden atlıyorum yemekhanede. Kuzenim dayak yiyor. Emre beni kucağına alıyor dayak yemeyeyim diye. Benim orada ölüm de çıkabilirdi. Herkes bana saldırdı. Tartışmanın asıl sebebi; Ben final gecesinde, Nur'la Batuhan'a Semih'i hatırlattım. Nur Semih'i seviyordu, Batuhan'la Semih'in kankasıydı. Ben sadece bunu hatırlattım. Nedense sinirlendiler. Bunu herkes biliyordu zaten sinirlenilecek ne var ki bunda" dedi.

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