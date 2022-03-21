. Cenk Eren'in kiracı kabusu
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Cenk Eren'in kiracı kabusu

Şarkıcı Cenk Eren (56), geçtiğimiz yıl İstanbul'daki evini Suudi Arabistanlılara bir yıl kontratla kiraya verdi.

Ekleme: 21.03.2022 - 19:23 Güncelleme: 21.03.2022 - 19:24 / Editör: Ozge Selin
Yaklaşık altı ay önce de dairesini satan Eren, önceki gün evin yeni sahiplerinin kendisine gönderdiği video ile neye uğradığını şaşırdı.

Suudi Arabistanlıların evi adeta harabeye çevirdiği ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Bir atasözü var, 'Beş parmağın, beşi de bir olmaz'.

Öyle düşünmek istiyorum. Arap dostlarımız kiraladıkları daireyi böyle kullanıp bırakıp gitmiş. Vicdanla alakalı bir durum." notuyla yayınladı.

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