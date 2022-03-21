Burcu Özberk'ten flaş ayrılık kararı!

Ocak ayında oyuncu Burcu Özberk’in, Sarp Şardan ile birlikte olduğu yönünde haberler çıkmıştı. Altı aydır birlikte olan çiftin ayrıldığı öğrenildi.

FOX TV ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burcu Özberk özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine konu olan isimler arasında.



Daha önce adı Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri İlhan Şen ve yakın arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılan ünlü oyuncu Burcu Özberk'in Sarp Şardan ile sevgili olduğu söylentileri magazin gündemine bomba gibi düştü.



ALTI AY SÜRDÜ

Medyapım’ın yaptığı Maske Kimsin Sen’de görev yapan 22 yaşındaki Sarp Şardan'ın 32 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Özberk'in kalbini çaldığı iddia edillmişti. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ikilinin aşklarının yalnızca altı ay sürdüğü ortaya çıktı.