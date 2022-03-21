. Berfu Yenenler'den videosunu eleştiren Demet Akalın'a sert cevap!
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Berfu Yenenler'den videosunu eleştiren Demet Akalın'a sert cevap!

Berfu ve Eser Yenenler çiftinin esprili videosunu eleştiren Demet Akalın'a gelen cevap herkesi şaşırttı.

Ekleme: 21.03.2022 - 10:58 Güncelleme: 21.03.2022 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyanın sıkı takipçisi olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından Eser ve Berfu Yenenler'in videosunu paylaşan bir Instagram hesabına "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ayyy" yorumunu yazmıştı. Demet Akalın'ın sözlerine Berfu Yenenler'den yanıt gecikmedi.

"BEYİNSİZ"
Berfu Yenenler, Akalın'ın buharlı ütü olayını anımsatarak instagram hesabından beyni kasteden ve "Use İt (Kullan)" yazan ürünlerden 10 adet sipariş verip "Arkadaşlar ya şikayet edeceğim önce 127 liraydi sonra 254 lira oldu sonra 381 lira oldu sonra 508 lira oldu bunu kullanmayan insanları nereye şikayet ediyoruz .s.s" notuyla "beyinsiz" imasında bulundu.

Online alışveriş sitesinden ütü alan Demet Akalın, sosyal medya hesabından alışverişinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" notunu eklemişti.

Berfu Yenenler'den videosunu eleştiren Demet Akalın'a sert cevap!

Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu ve Akalın'ın 3 adet aldığı için fiyatın 940 liraya çıktığı ortaya çıkmıştı.
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