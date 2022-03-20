Serenay Sarıkaya'yı güldüren 'aşk' sorusu!

Serenay Sarıkaya, yaklaşık altı aydır "işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadığı" haberleriyle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir kez daha objektiflere yakalanan ikilinin samimi halleri, "aşk belgelendi" şeklinde yorumlanmıştı. Önceki akşam Nişantaşı'nda dokuz saat süren bir çekimden çıkan Sarıkaya'ya, ısrarla reddettiği Evirgen konusu tekrar hatırlatıldı.

Serenay Sarıkaya, daha önce meslektaşları Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddialarını her seferinde yalanlamıştı. “Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” demekle yetinen oyuncu, ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.



Sarıkaya, rol aldığı Alice Müzikali'nden sonra soluğu Evirgen'in yanında almıştı. Oyuncu, Evirgen'i önce boynundan öpmüş, sonra da sarılmıştı. Evirgen de sevgilisine alnından öperek karşılık vermişti. 29 yaşındaki güzel ve kendisinden üç yaş büyük işletmecinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.



İTİRAF GELDİ!

Uzun süredir arkadaş olan ikilinin, yaklaşık altı ay önce bu dostluklarını flörte dönüştürdüğü konuşuluyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen’den gelmişti.



Kasım 2021'de 'teve2 Magazin Masası' muhabirine konuşan Evirgen, "O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?" sorusu üzerine, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” itirafında bulunmuştu.



DOKUZ SAAT SÜREN REKLAM ÇEKİMİ!

Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı Umut Evirgen ile anılan Serenay Sarıkaya, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir banka reklamı için objektifler karşısına geçen Sarıkaya, sabah 11:00 sıralarında girdiği fotoğraf çekimini, akşam 20:00'de bitirdi.



"BUGÜN ÇOK YORULDUM"

Ünlü oyuncu, stüdyo çıkışı arabasına yürüdüğü sırada basın mensuplarının "Umut Bey ile samimi davranışlarınız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusuna, gülerek "Arkadaşlar gerçekten teşekkür ederim. Bugün çok yoruldum. Sonra konuşuruz" karşılığını verdi ve evinin yolunu tuttu. �



"SEN HEP AŞKLA"

Nur Fettahoğlu'nun geçtiğimiz ay Instagram hesabından yayınladığı poz kafaları karıştırmıştı. Ünlü oyuncu, Evirgen ile fotoğrafının altına, "Sen hep aşkkkk'la" mesajını yazmıştı. Fettahoğlu'nun takipçilerinin, sosyal medyada gündem olan gönderinin altına nazar boncuğu ve kalp emojileri koymaları "Yeni bir aşk mı?" sorusunu akıllara getirmişti.



"O BENİM CAN DOSTUM"

Sekiz yıllık eşi ve 2016'da dünyaya gelen kızı Elisa Güzin'in babası Levent Veziroğlu'ndan Mart 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanan 42 yaşındaki oyuncu, Umut Evirgen ile dikkat çeken fotoğrafı hakkında '2. Sayfa'ya şu açıklamayı yapmıştı:

"Umut benim can dostum. O hep aşkla yaşasın, huzurla."