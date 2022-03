Selami Şahin oğlunu veliahtı ilan etti!

Selami Şahin ve Burcu Güneş, önceki akşam Maslak'ta sahne aldı. Basın mensuplarını kulisinde ağırlayan usta sanatçı, "Lider şarkılarının sözünü, müziğini ve bestelerini kendisi yapıyor" sözleriyle oğluna övgüler yağdırdı. Oğlunu veliahtı ilan eden Selami Şahin, duygu dolu anlar yaşadı.

Selami Şahin ve Burcu Güneş, Maslak'ta bir mekanda müzikseverlerle buluştu. Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Burcu Güneş, yoğun kar yağışına rağmen mekanı dolduran misafirlere teşekkür etti.



"ALBÜM BİTTİ AMA..."

Güneş, "Yine çok güzel, yıllarca dinlenebilecek şarkıları olan ve çok sevdiğim kişilerin de şarkılarının olduğu bir pop albüm hazırladım. Albüm bitti ancak çıkış tarihi konusunda tereddütlerim var. Belki pandemiden belki de başka nedenlerden dünya genelinde müziğe olan ilgi azaldı. İnsanların müzik dinlemeye odaklanacağı günleri bekliyorum. Beklediğim dönem geldiğinde çıkacak albümüm" ifadelerini kullandı.



"GENÇLER BİR ADIM YAKLAŞSIN"

Ünlü şarkıcı, ''Belki bu bekleyiş dönemimde albüme bir iki yeni şarkı daha ekleyebilirim. Yeteneğine güvenen gençler bir adım yaklaşsın" sözleriyle, bestekarlara yeşil ışık yaktı.



"BU GECE LİDER'LE AYNI SAHNEYİ PAYLAŞACAĞIZ"

Gecenin ikinci bölümünde sahneye çıkan Selami Şahin, Burcu Güneş gibi basın mensuplarını kulisinde ağırladı. Usta sanatçı, ''Bu gece Lider'le aynı sahneyi paylaşacağız, bu sebeple ayrıca bir heyecanlıyız'' diyerek, oğlu Lider Şahin'i de röportaja davet etti.



"TELEFON YAĞIYOR HERKESTEN"

Usta sanatçı, ''Evlat gibisi yok. Her zaman söylerim, ben arkadaşıma balık ısmarlamam, balık tutmasını öğretirim. Oğlum Lider şarkılarının sözünü, müziğini ve bestelerini kendisi yapıyor. En son yaptığı 'Rezil Rüsva' adlı şarkısının son kısmında birlikte düet yaptık. Şarkının geri dönüşleri çok güzel. Telefon yağıyor herkesten, şarkıyı çok beğeniyorlar. Benim çok hoşuma gidiyor" şeklinde konuştu.



Selami Şahin, "Bir şarkı müzikseverlerin beğenisini kazandığı zaman sevilir. Umarım bundan sonra yapacağı şarkılar daha da büyük tecrübeler kazandırır oğluma” sözleriyle oğlunu veliahtı ilan ederken, duygu dolu anlar yaşadı.



"BENİ GURURLANDIRIYOR"

Babasının bu sözlerine ''Onun sahnesinde on yıl back vokal yaptım. Onunla düet yapmak benim en büyük hayalimdi. Şimdi babamdan ve en önemlisi de sanatçı Selami Şahin'den böyle sözler duymak beni gururlandırıyor. Bugün ilk kez canlı okuyacağız şarkımı ve bu anı ömrüm boyunca unutmayacağıma eminim'' ifadeleriyle karşılık veren Lider Şahin, hayatının en özel anlarından birini yaşayacağını söyledi.



Röportajın ardından sahnedeki yerlerini alan ikili, 'Rezil Rüsva' şarkısındaki performanslarıyla mekanı dolduran hayranlarından büyük alkış aldılar. Baba-oğul seslendirdikleri şarkıdaki uyumlarıyla da dikkat çeken ikili, kendilerini alkışlayan müzikseverlere aynı şekilde alkışlarla karşılık verdiler.



BURCU GÜNEŞ'LE YENİ ŞARKI SÜRPRİZİ

Öte yandan Burcu Güneş'le bir düete imza atan Selami Şahin, "Bu gece hem oğlum hem de Burcu kardeşimle düet yaptık. Allah nasip ederse Burcu kardeşime yepyeni bir şarkı daha vermek istiyorum'' diyerek, güzel sanatçının Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olduğunu dile getirdi.